Frenkie de Jong zeer kritisch na nieuwe dreun Barcelona: ‘Gebrek aan persoonlijkheid’

Beeld AP

“Het is heel moeilijk te accepteren. Er zijn geen excuses. Dit mag ons niet gebeuren,” zei hij duidelijk tegen Spaanse media na de nieuwe dreun voor de Spaanse topclub in verval.

Volgens De Jong speelde Barça na rust heel anders dan in de eerste 45 minuten. “In de eerste helft ging het heel goed. In de tweede helft zetten ze ons beter onder druk. We hadden de oplossing niet. Dit is een harde klap voor ons, want we hadden bij winst omhoog kunnen kijken. We balen hier heel erg van.”

FC Barcelona staat door de zeperd bij Celta de Vigo, het vierde puntenverlies op rij in La Liga, in de middenmoot van de ranglijst. De Catalanen, waar Xavi maandag wordt gepresenteerd als trainer, hebben zeventien punten na twaalf wedstrijden. Real Madrid en Sevilla hebben met 24 punten na elf duels de minste verliespunten.

Spaanse media ook kritisch

De Spaanse krant Marca had daags na het gelijkspel van Barcelona genoeg om over te schrijven, maar koos vooral de niet-invalbeurt van Philippe Countinho eruit als opvallendste moment. “Na de blessure van Fati mocht hij als eerste beginnen aan een warming-up, maar uiteindelijk heeft hij geen seconde op het veld gestaan. Het was voor Sergi Barjuan de meest logische keuze om hem in het veld te brengen, maar door zijn slechte houding kon Coutinho een invalbeurt vergeten.”

AS schrijft: “Xavi heeft een gigantische taak om Barcelona weer op de rails te krijgen. De blessure van Fati kan ook nog wel bij alle fysieke, financiële, sportieve en vertrouwensproblemen. Het lijkt erop dat Xavi met Barcelona een veldhospitaal treft: er zijn alleen maar gewonde voetballers. Zaterdag kwamen er met Fati, Eric Garcia en Nico weer drie bij. Geen nieuwe trend, want van de 25 selectiespelers zijn er wel twintig onlangs geblesseerd geweest,” schrijft de Spaanse krant. “Slechts vier spelers zijn altijd fit geweest: Riqui Puig, Sergio Busquets, Samuel Umtiti en Memphis Depay. Aan dit kwartet moeten we Luuk de Jong nog toevoegen, die als Barcelona-speler ook nog nooit geblesseerd is geraakt.”