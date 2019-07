Frenkie de Jong voor duizenden fans gepresenteerd in Camp Nou

Frenkie de Jong is gepresenteerd voor duizenden fans van Barcelona. De Nederlander hulde zich begin van de avond voor het eerst in Camp Nou in het shirt van zijn nieuwe club. Bekijk hieronder de foto's.

Frenkie de Jong. Beeld Getty Images

En opa en oma pinkten een traantje weg. De familie van Frenkie de Jong, trots en geëmotioneerd in het Camp Nou. pic.twitter.com/43OSJu2Spl edwin winkels

En daar is die dan, de #ASVArkel vlag in het stadion van @FCBarcelona 🔵⚪️⚽️💪🏼 pic.twitter.com/K6M2MzP348 ASV Arkel

