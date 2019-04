Frenkie de Jong vliegt gewoon mee naar Turijn

De Jong mee naar Turijn

Frenkie de Jong behoort gewoon tot de selectie van Ajax die maandag naar Turijn vliegt. De middenvelder ging zaterdag in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Excelsior (6-2) halverwege de eerste helft al naar de kant, omdat hij iets voelde in zijn hamstring. Op weg naar de kleedkamer greep De Jong een paar keer naar de achterkant van zijn rechterbovenbeen.



"Hij had voor de wedstrijd nergens last van en was fit," zei trainer Erik ten Hag. "Maar ik zag hem niet lekker bewegen en dat werd erger en erger. Hij vertelde dat zijn hamstring een beetje opspeelde. We stonden al met 1-0 voor en we hebben toen besloten geen risico met hem te nemen."



Vooralsnog is het wel onduidelijk of De Jong ook kan aantreden in de return tegen Juventus. Ten Hag neemt 22 spelers mee naar Italië onder wie ook Nicolás Tagliafico. De Argentijn kan vanwege een schorsing echter niet meedoen.



