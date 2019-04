Frenkie de Jong stelt Ajax gerust over problemen enkel

"Mijn enkel klapte even dubbel, maar de wedstrijd van woensdag tegen Juventus hoeft normaal gesproken geen probleem te zijn," zegt hij.



De Jong kreeg ook applaus van de supporters van Willem II toen hij voortijdig naar de kant strompelde. Voor zijn vertrek naar Ajax speelde hij 42 minuten in de eredivisie voor de club uit Tilburg, die voor ruim 8 miljoen euro profiteert van zijn transfer naar FC Barcelona. Dat komt neer op ruim 2 ton per speelminuut.



"Het was leuk dat ik gewaardeerd werd," zegt De Jong. "Maar het belangrijkste is dat we hier hebben gewonnen. We hebben de titel niet meer in eigen hand. Het enige wat we kunnen doen is alles winnen en hopen op een foutje van PSV. Ik vind het wel lekker dat we nu steeds voor PSV spelen."



