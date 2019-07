Frenkie de Jong: ‘Ook in Barcelona blijf ik gewoon Frenkie’

Vrijdag begint het nieuwe avontuur van Frenkie de Jong. FC Barcelona presenteert de 22-jarige middenvelder vol trompetgeschal in een bomvol Camp Nou. Na een onvergetelijk seizoen bij Ajax is hij klaar voor alles wat komen gaat in Spanje. “Ik probeer er vooral van te genieten.”

“De medische keuring in de ochtend, dan in de middag een fotoshoot in de fanshop en dan ’s avonds het officieel ondertekenen van het contract, gevolgd door de presentatie op het veld in Camp Nou en een persconferentie.’’ Vlak voor vertrek naar Barcelona lepelt Frenkie de Jong het programma van vandaag uit zijn hoofd op.

Het zijn de eerste stappen in zijn nieuwe avontuur, waar hij in de voorbije dagen steeds meer naar begon uit te kijken. Afgelopen maandag was er het afscheidsfilmpje op de mediakanalen van Ajax, met de boodschap dat hij altijd welkom blijft in Amsterdam. De volgende dag kwam de aankondiging van FC Barcelona voorbij op de clubkanalen van de Spaanse grootmacht. In het promofilmpje werd het schilderij met de middenvelder in actie in één rijtje geplaatst met die van clubiconen Johan Cruijff en Ronald Koeman, met bijbehorende tekst: ‘The latest Dutch school artist to wear the Blaugrana shirt: Frenkie de Jong, a new talent for Barça’.

De Jong zag het tijdens zijn laatste vakantiedagen allemaal voorbijkomen. “Ik was bij beiden verrast. Leuk, mooi.’’ Ook nu is het talent zichzelf. Hij kijkt met zijn kenmerkende vrolijkheid uit naar alles wat komen gaat. “Hooghouden in een vol Camp Nou, dat hoort er natuurlijk ook bij. Zoiets wordt bijzonder om mee te maken. De beelden van spelerspresentaties bij grote clubs als Barcelona ken ik van vroeger van televisie, nu maak ik het zelf mee. Ik heb geen idee wat ik kan verwachten, maar dat maakt me ook niet zo veel uit. Ik laat het gewoon wel allemaal op me afkomen, probeer er vooral van te genieten. En verder maak ik me niet te druk. Ik ga me niet opeens anders voordoen dan dat ik ben. Ook in Barcelona blijf ik gewoon Frenkie. Op het veld en als persoon.’’

Het contrast is sinds gisteren groot. Tussen de hectiek van de massa in Barcelona, waar iedereen van alles van hem wil, en de rust en anonimiteit van zijn vakantie. Na een lang, enerverend en succesvol seizoen trok De Jong in de voorbije weken richting Afrika. Hij ging met vriendin Mikky op safari in Tanzania, waar hij de ‘Big Five’ voorbij zag trekken. Om vervolgens uit te rusten op de stranden van de Seychellen. “Dat was een heerlijke combinatie van avontuur en ontspanning. En afgelopen week zijn we nog met vrienden naar Turkije geweest. Ja, de rust heb ik wel even kunnen pakken. Dat was ook wel nodig, want het was een lang en slopend seizoen. Zowel mentaal als fysiek merk ik dat ik er nu weer helemaal klaar voor ben.’’

Tijdens zijn vakantie passeerde het succesvolle seizoen met Ajax nog eens de revue. “Als je in een seizoen zit, dan volgen de wedstrijden elkaar zo snel op. Dan heb je als speler gewoon amper tijd om ergens goed bij stil te staan. Dat heb ik in de voorbije weken wel kunnen doen. Wat was het een bijzonder jaar met Ajax. Met zo veel mooie wedstrijden, en eindigend met de dubbel. Ik merkte dat ik nog altijd kippenvel krijg als ik er met vrienden over praat. Ik ben ook blij dat ik mijn mooie periode bij Ajax ook met tastbare prijzen heb kunnen afsluiten. Natuurlijk ga ik het missen, het zal wel even wennen worden dat ik niet in mijn auto stap en richting De Toekomst rijd. Maar die overgang heb ik in het verleden ook meegemaakt toen ik van Willem II naar Ajax ging. En ik krijg er ook veel moois voor terug.’’

Frenkie de Jong. Beeld REUTERS

Het hoofdstuk Ajax is afgesloten, het nieuwe hoofdstuk staat op punt van beginnen. Sinds de bekendmaking van zijn transfer naar Barcelona, eind januari, is de voorbereiding in volle gang. Toch gold dat vooral voor de omgeving van De Jong. “Aangezien de transfer al langere tijd is beklonken, kon er al wel veel worden geregeld. We hebben een appartement, hoeven dus niet eerst in een hotel, dat is wel prettig. Alleen nog wat kleine spullen kopen, maar dat komt wel.’’

De speler zelf merkt dat het vooral in de voorbije weken in zijn hoofd ging spelen. Leven in Spanje, voetballen bij de grootste club ter wereld. “Met Ajax hadden we om de drie dagen een wedstrijd, ik had gewoon nauwelijks tijd om met het volgende seizoen bezig te zijn. Wel heb ik Spaanse les gevolgd, maar ook dat kon beter. Ik heb tien lessen gehad, alleen veel tijd om in de studieboeken te duiken was er niet. Ach, ik kan wel wat woordjes, maar de taal zal ik in de komende tijd wel écht moeten leren als ik er dagelijks mee word geconfronteerd.’’

Na de presentatie vliegt De Jong terug naar Nederland om nog een paar dagen in zijn vertrouwde omgeving door te brengen. Het voetbalavontuur begint voor de middenvelder, die ook bij Barcelona met rugnummer 21 gaat spelen, op 14 juli. Dan start de voorbereiding van de Catalaanse grootmacht, waarin onder meer een trip naar Japan staat gepland. “Als ik op het veld sta, dan gaat het voor mijn gevoel écht beginnen. Ik heb er enorm veel zin in. Ik ben klaar voor het nieuwe avontuur.’’

Kijk hier naar correspondent Edwin Winkels over de presentatie van Frenkie de Jong bij Barcelona: