Frenkie de Jong niet verrast over geruchten Manchester United: ‘Liefst blijf ik gewoon bij Barcelona’

Middenvelder Frenkie de Jong in het tenue van zijn droomclub. Beeld NurPhoto via Getty Images

Grijnzend als altijd stond De Jong in Zeist de pers te woord , óók toen het over zijn persoonlijke toekomst ging. “Vroeger was ik nog wel eens onbezonnen als me werd gevraagd naar andere clubs. Die tijd is geweest. Of ik gebeld ben? Ik kan daar niets over zeggen, maar het liefst blijf ik gewoon bij Barcelona.”

De groeiende geruchten over een transfer naar Manchester United zijn ook de middenvelder niet ontgaan. “Natuurlijk krijg ik dat ook mee. Maar ik heb niets gehoord vanuit de clubleiding, dus ik neem aan dat er niets concreet is laat staan dat er al een akkoord zou zijn bereikt. Dan heeft het ook niet veel zin om me daar druk om te maken.”

Contact met Ten Hag

Dat juist United veelvuldig wordt gelinkt aan de voetballer uit Arkel, verbaast hem zelf amper. “Dat is een logische link, gezien mijn verleden met Erik ten Hag. Maar dat is het dan ook wel: de link is logisch, die mag iedereen leggen. Of ik contact met Ten Hag heb gehad? Ik kan daar verder niks over zeggen. Dat zou ik ook niet doen als het om andere clubs of trainers gaat.”

Met de technische staf van Barcelona, trainer Xavi voorop, voerde De Jong wel uitgebreide gesprekken. “Maar die gingen gewoon over voetbal, over het team. Er moet komend seizoen nog wel wat bij komen om verder te groeien, om beter te gaan presteren. Maar ik heb daar alle vertrouwen in.”

Entree in Barcelona

De ironie wil echter dat juist De Jong de deuren daartoe kan openen; binnen de Catalaanse selectie vertegenwoordigt hij de hoogste transfersom. De afweging tussen financiële en sportieve belangen zal deze zomer gemaakt worden. “Ik snap dat wel,” zegt De Jong. “Maar zoals ik al zei: ze hebben dat niet aan mij voorgelegd of zo. Dus dan ga ik er vanuit dat het niet serieus speelt.”

Sinds zijn entree in Barcelona kende De Jong drie roerige seizoenen waarin de club weinig grote prijzen won. “Dat is gewoon een gegeven en ook ik had me daar meer van voorgesteld,” aldus de middenvelder. “Daar moeten we ook gewoon kritisch over zijn. Maar het is niet zo dat ik ooit spijt heb gehad van mijn keuze, zeker niet. Barcelona is altijd mijn droomclub geweest, van jongs af aan. Dat is het nog steeds.”