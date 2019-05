Frenkie de Jong kan met zegetocht afscheid nemen

Het heeft er steeds meer van weg dat hij het script voor zijn laatste shows zelf heeft geschreven.



De Jong wil Amsterdam na een zegetocht verlaten. Tegen zijn oude club Willem II won hij zondag de bekerfinale (4-0). "Mijn eerste prijs als voetballer," beseft de international die nog maar twee zeges verwijderd is van de landstitel.



Kampioen

Als de competitieleider niet had ingrepen, dan was hij zondag mogelijk al tegen FC Utrecht kampioen geworden. Op zijn verjaardag, net als Frank de Boer als trainer in 2011. Nu valt drie dagen later de beslissing.



En als Ajax woensdag voor eigen publiek niet verliest van Tottenham Hotspur, dan neemt de bijna 22-jarige De Jong op 1 juni afscheid tijdens een finale van de Champions League, waarschijnlijk tegen zijn toekomstige club uit Spanje. "Dat zou helemaal speciaal zijn," reageert hij.



"Maar eigenlijk wil ik nog niet over een finale praten. Dat zou niet respectvol zijn tegenover Tottenham. En we moeten het karwei nog klaren," doelt hij op de voorsprong van 1-0 die Ajax wil verdedigen.



"We zullen beter moeten spelen dan vorige week daar. Ons eerste half uur was heel goed. In de tweede helft speelden ze meer op onze helft, maar gaven we weinig weg."



Zege

De zege op Willem II bevrijdde Ajax op 5 mei van een zware last. "We hikten toch een beetje tegen de finale aan," erkent De Jong. "Het hele seizoen is er al druk. Je hoort iedereen het al zeggen. Leuk voetbal maar geen prijs. Nu willen we meer, we zijn niet klaar."



Tottenham beleefde een mislukte generale en ging zaterdag met negen man onderuit tegen Bournemouth (1-0). De Spurs wonnen slechts een van de laatste tien uitduels. "Maar een halve finale van de Champions League staat op zich," hecht de duurste voetballer ooit van Ajax niet veel waarde aan die statistieken.



Lach

De Jong doet bijna alles met een lach. Maar zijn gezicht betrekt als de naam Abdelhak Nouri valt. De Jong debuteerde tegelijkertijd met de middenvelder met nummer 34 in het eerste elftal. Toevallig ook in een bekerduel met Willem II.



En samen met Matthijs de Ligt, die ook een mooie toekomst voor zich heeft. Nouri kreeg in de voorbereiding op het vorige seizoen een hartstilstand en zal nooit meer voetballen.



De meegereisde fans uit Amsterdam scandeerden tijdens de bekerfinale in de 34e minuut zestig tellen zijn naam en zullen de 34e landstitel ook aan hem opdragen. "Wij zullen hem nooit vergeten", stamelt De Jong.



Lees ook: Vooral Overmars haalt adem na overtuigende bekerwinst