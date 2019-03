Frenkie de Jong: Juventus is favoriet, maar dat was Real ook

"Ik had niet echt een favoriete tegenstander," aldus De Jong. "Maar Spurs was leuk geweest. Dat is een voetballende ploeg met oud-spelers van Ajax. En tegen Manchester United hadden we revanche kunnen nemen voor de nederlaag in de finale van de Europa League."



"Ik ben wel blij dat het Barcelona niet is geworden," zei hij over zijn toekomstige club. "Vanwege de sentimenten en de kracht van die ploeg. Een finale tegen Barcelona zou natuurlijk wel mooi zijn."



Real Madrid

De Jong zag Juventus dinsdag voor eigen publiek Atlético Madrid oprollen (3-0), met dank aan drie doelpunten van Cristiano Ronaldo. "Ze speelden heel goed en heel aanvallend. Juventus heeft heel veel kwaliteit. En Ronaldo haalt net als Messi zulke hoge cijfers. Dat is echt niet normaal. Toen ik tien was waren zij al de sterren. Nu nog steeds."



"Juventus is de favoriet," beseft De Jong. "Maar dat was Real Madrid ook. Juventus zal niet ontevreden zijn met de uitslag van de loting. Maar als zij onze wedstrijden van dit seizoen in de Champions League hebben gezien, dan zullen zij ons niet onderschatten. Alles is mogelijk. Ik vind het ook geen nadeel dat we eerst thuis spelen. Dat is tegen Real ook goed uitgepakt."



Trainer Ten Hag

"Dit wordt echt onze grootste uitdaging tot nu toe. Maar wel een hele mooie," blikte trainer Erik ten Hag vooruit op het tweeluik met Juventus. "Zij zijn de favoriet. Maar ze zullen ook naar Ajax kijken. Hopelijk kunnen wij weer zo onbevangen en realistisch spelen."



Juventus kan in Italië de achtste landstitel op rij nauwelijks meer ontgaan. "Maar in de Champions League staan ze onder druk," zei Ten Hag. "Ze hadden al geweldige spelers en hebben ook nog eens Cristiano Ronaldo gehaald. Ze moeten de Champions League weer eens winnen. Maar wij willen ook de volgende ronde halen. Dit is een geweldig affiche. Juventus was dinsdag erg sterk tegen Atlético, maar in de uitwedstrijd kwamen ze minder voor de dag."



