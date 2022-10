Frenkie de Jong is in vorm, een geruststellend idee voor Van Gaal

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 8 voor Frenkie de Jong

Ergens las ik over ‘een zwoegend Barcelona’. Het was tegen Valencia meer een voetballend dan een zwoegend Barcelona, hoewel er voetballend veel mislukte. Dat was te wijten aan Ansu Fati en Ousmane Dembélé. Als je Robert Lewandowski tot je beschikking hebt en de vleugelspitsen denken alleen aan zichzelf, welke woorden zou Lewandowski dan binnensmonds mompelen? Heel erge woorden, ben ik bang. In het Poolse elftal scheldt hij ze gewoon luidkeels uit, medespelers die niet eerst naar hem kijken. Onveiligheid op de werkvloer, ja ja, maar beter voetbal. Bij Barcelona durft hij nog niet te schelden. Frenkie de Jong is uit een ander hout gesneden, hij denkt aan het team. Dus speelt hij Lewandowski aan en als hij hem niet ziet, door afgesneden passlijnen, speelt hij iemand aan die Lewandowski wel ziet. De Jong is in vorm, een geruststellend idee voor Van Gaal.

Frenkie de Jong in duel met Dimitri Foulquier van Valencia. Beeld Pablo Morano/REUTERS

