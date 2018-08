Frenkie de Jong in voorselectie Oranje

Het is voor het eerst dat de 21-jarige Ajacied deel uitmaakt van de voorlopige selectie.



Koeman heeft in totaal 34 spelers geselecteerd. Ook Wesley Sneijder, die op 6 september in de oefenwedstrijd tegen Peru in de Johan Cruijff ArenA afscheid neemt als international, zit bij die groep. Drie dagen later speelt het Nederlands elftal in Parijs tegen wereldkampioen Frankrijk de eerste wedstrijd in de nieuw opgezette Nations League.



Vier Ajacieden

Ajax is met vier spelers het best vertegenwoordigd in de voorselectie. Naast De Jong zijn ook Donny van de Beek, Daley Blind en Matthijs de Ligt in de groep opgenomen. PSV levert met Luuk de Jong, Steven Bergwijn en Jeroen Zoet drie spelers en Feyenoord (met Steven Berghuis en Tonny Vilhena) en AZ (met Marco Bizot en Guus Til) twee.



Koeman maakt vrijdag 31 augustus zijn definitieve selectie voor de wedstrijden tegen Peru en Frankrijk bekend.