Frenkie de Jong: 'Ik vertrek zeker niet in de winterstop'

'Echt, alles is nog open," zei hij voor de camera van FOX Sports. "Ik weet echt nog niet of ik bij Ajax blijf of naar een andere club ga en welke club dat dan is. Ik weet iets meer dan jullie maar ook niet veel. Maar Ajax spreekt ook met meerdere clubs en ik gooi nog geen enkele deur dicht. Eén ding is wel zeker. Ik vertrek zeker niet in de winterstop."



De Jong begon te lachen toen hem naar een gesprek met trainer Pep Guardiola van Manchester City werd gevraagd. "Daar kan ik niets over zeggen," zei de middenvelder die een mooi doelpunt maakte tegen PEC Zwolle.



"Ik was na mijn actie op zoek naar een schot," zei De Jong. "Gelukkig scoorde ik. Het was de afgelopen dagen een beetje druk rond mij. Je voelt dat er meer op je wordt gelet. Misschien wilde ik wel net iets meer dan anders laten zien dat ik goed kan voetballen."