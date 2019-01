Frenkie de Jong herhaalt: 'Ik maak seizoen af bij Ajax'

"Deze winter vertrek ik sowieso niet. Ik blijf 100 procent zeker tot het einde van het seizoen," zei De Jong op Ajax TV.



De international van Oranje staat in de belangstelling van heel wat Europese topclubs. Paris Saint-Germain meldde zich vorige maand met een bod van zo'n 75 miljoen euro in Amsterdam. Volgens Spaanse media is ook FC Barcelona nog altijd in de race voor de handtekening van De Jong.



David Neres en Maximilian Wöber lijken deze winter wel te gaan vertrekken bij Ajax. Volgens De Telegraaf heeft Guangzhou Evergrande inmiddels 43 miljoen euro over voor Neres. Wöber zou voor 14 miljoen euro naar Sevilla kunnen gaan.



"Persoonlijk zou ik het fijn vinden als de groep bij elkaar blijft," zegt De Jong. "We hebben een redelijk succesvolle eerste seizoenshelft gehad, de sfeer in de groep is heel goed en we hebben heel veel kwaliteiten. Ik zou het jammer vinden als er jongens weggaan."