Frenkie de Jong en zijn eerste blik op Messi: ‘Hij is écht heel goed’

Beeld BSR Agency

Van jongs af aan heeft Frenkie de Jong wat gehad met de Catalaanse kust. De gezinnen De Jong en De Bruijn namen jarenlang na 1400 kilometer rijden vanuit Arkel en Schelluinen kort na de Frans-Spaanse grens de afslag naar de Costa Brava om er zich op een camping in l’Escala te installeren. Een bezoek aan het museum van het Camp Nou en een rondleiding door het stadion hoorden dan bij een uitstapje naar Barcelona, anderhalf uur rijden verderop.



“Zo is het allemaal eigenlijk begonnen. Als je het stadion zo vroeg in je leven al ziet, dan krijg je er een gevoel bij,” zegt De Jong. “Bovendien waren in Nederland al heel veel mensen voor Barcelona, dat heeft toch altijd iets speciaals gehad. En als je zelf dan voetbalt, en op die leeftijd, met zeven, acht of tien jaar, en je ziet dan Barcelona, dan heb je wel in de gaten hoe goed ze voetballen. Ja, dan zeg je als jochie: ik wil later bij Barça spelen, maar dat denk je natuurlijk niet bewust, dat je zoiets gaat bereiken.”

Een van die zomers van de Spaanse vakantie, in 2004, ging de toen net zeven jaar geworden Frenkie met zijn vader, John, en opa Jan de Bruijn naar een van de drie oefenwedstrijden die FC Barcelona in het voorseizoen speelde. Het was het tweede seizoen van Frank Rijkaard als trainer, en voorafgaand aan een tournee van de ploeg door Zuid-Korea, Japan en China wilde hij zijn mannen eerst tegen drie Catalaanse semiprofclubs aan het werk zien, alle drie aan of achter de Costa Brava. De Nederlandse campinggasten konden enkele kaartjes voor de wedstrijd in en tegen Figueres bemachtigen.

Met zesduizend andere toeschouwers kwamen zij vooral voor één man, de grote ster van Barça: Ronaldinho. Die scoorde zelfs in de met 2-1 gewonnen wedstrijd. Na rust werden tien spelers gewisseld, alleen de fabuleuze Braziliaan bleef nog een tijdje staan. Naast hem kwamen nu tien jongens uit de jeugd en het B-elftal te spelen. Onbekend bij het grote publiek, ook bij Frenkie, zijn vader en zijn opa.

Logische vergissing

Frenkie de Jong heeft altijd gedacht dat hij ‘Leo’ Messi voor het eerst live heeft zien voetballen in december 2015, toen hij met vriendin Mikky op kerstvakantie was in Barcelona, in het Camp Nou in een wedstrijd tegen Betis. Het jonge stel postte er een foto van op Instagram. Een logische vergissing, want als 7-jarige vakantieganger aan de Costa Brava kon hij niet weten dat die zomerse dag, op 17 juli 2004, ene Lionel Messi van zeventien jaar een van die tien beloftes was die in de tweede helft met het grote Barça mochten meedoen. De Argentijn had een half jaar eerder al, in een vriendschappelijke wedstrijd in Porto, zijn verdienstelijke debuut gemaakt, maar was toen nog niet meer dan dat, een belofte die bij Barça werd gekoesterd en buiten de club nog weinig bekendheid genoot.

Zestien jaar nadat Frenkie de Jong, zonder dat hij het besefte, Leo Messi van dichtbij in het blauwpaars had zien voetballen, is de Argentijn nog steeds de allerbeste van het stel. Van de wereld. Daarover kent de Nederlander geen enkele twijfel nu hij hem dit seizoen van dichtbij meemaakt. “Hij is écht heel goed. Mensen onderschatten het. Als iemand lang de beste is, worden mensen het vaak zat, krijgen ze sympathie voor de underdog. Nadat Messi drie of vier keer de Gouden Bal had gewonnen, was het argument: nu mag weleens een ander winnen. Maar zo is die prijs niet bedoeld, die prijs moet voor de beste voetballer zijn. En dat is hij elk jaar geweest, tot nu toe.

‘Ik merk dat hij in alle aspecten van het spel de ­beste is. In positie spelen, in afwerken, hij ziet het spel goed, hij is snel, beweeglijk, klein maar supersterk. Wij moeten ons vooral aanpassen aan hem, maar dat is niet moeilijk. Hij biedt zich goed aan én hij speelt je goed aan, het is logisch dat je je dan aan zo iemand aanpast. Hier bij Barça zijn het allemaal spelers van wereldklasse, maar Messi is echt beter dan de rest.”

Barça, Messi, het aantrekkelijke spel. Redenen voldoende voor De Jong om vorig jaar als Ajacied voor de blaugranas te kiezen. En dan krijg je de stad erbij, als cadeau. “Zoiets weegt ook mee als je zo’n belangrijke beslissing moet nemen. Ik ga uit van het voetbal, dat komt natuurlijk op de eerste plaats. Ik eiste niet dat ze me een basisplaats beloofden, maar ik wilde wel een duidelijk idee hebben van wat ze van me wilden. Alles staat of valt met of je speelt, en hoe je speelt. Als ik geen minuut zou spelen, zou ik de stad ook niet zo leuk vinden. Nu vind ik de stad, de club, alles fantastisch.”

Trainingscomplex

Het Camp Nou ziet hij alleen tijdens de wedstrijden, verder speelt zijn voetballeven zich volledig af op het trainingscomplex Joan Gamper. Hooguit tien minuten rijden vanaf zijn woning, die bijna boven op de Ronda de Dalt ligt, de ringweg, op enkele minuten van de villa waar Johan Cruijff tot zijn dood heeft gewoond. “We trainen om 11.00 uur en om 10.15 uur moeten we op het complex zijn. Die tijden zijn fantastisch. Ik vind het eigenlijk maar gek, de tijden waarop je in Nederland moet trainen. Bij Ajax begonnen we om 10.30 uur, maar we moesten er al wel om 09.00 uur zijn; het is verplicht op de club te ontbijten.”

“De tijden hier zijn zo relaxed. Je staat niet vermoeid op met de wekker, kunt rustig aan doen. Er zijn ook geen files rond die tijd. Als je op de club wilt ontbijten kan dat, maar het hoeft niet. Als je erover nadenkt, waarom beginnen de clubs in Nederland om 09.00 uur? Het slaat nergens op, want je hebt na de training nog een heel lange dag.”

Beeld EPA

Niet opdringerig

In Barcelona begeeft Frenkie zich op straat met een pet op, om zijn blonde lokken te verbergen en te proberen vrij anoniem over straat te kunnen. “Natuurlijk, er zijn altijd mensen die je aanspreken, maar hier houden ze je niet zo lang op. Het is gewoon, hé Frenkie, succes hè̀, ga zo door, en ze maken een foto, en dan is het klaar... Het is helemaal niet opdringerig.”

Bondscoach Ronald Koeman, die hem aanraadde toch vooral voor zijn oude club Barça te kiezen, waarschuwde De Jong wel voor de ver­lokkingen van de stad. “Hij zei me: iedereen wil in Barcelona bij je op ­bezoek komen, maar je moet je focussen op het voetbal. Mijn zaakwaarnemer heeft dat iedereen duidelijk gemaakt, ook tegenover mijn familie. Ze kunnen bij ons zijn, en als ze de stad in willen, dan moeten ze dat doen, maar ik ga niet mee. Soms ga ik mee eten, maar de dag voor een wedstrijd, of op de wedstrijddag zelf, doe ik dat niet. Vaak kunnen ze bij ons slapen, maar als het niet kan, dan weten ze dat ook. Als er mensen in huis zijn, dan ben je toch anders, je wilt er ook voor hen zijn.”

Bezoek dat er de laatste maanden niet is geweest. De Jong verbleef tijdens de lockdown in Nederland, en hoewel hij zelf voor zijn werk kon terugkeren, zijn buitenlandse reizigers tot eind deze maand nog niet welkom in Spanje. Ook zijn vrienden en familie niet, die bovendien, net als iedereen, zijn duels niet kunnen bezoeken.