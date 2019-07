Frenkie de Jong debuteert als invaller met nederlaag

Frenkie de Jong viert het doelpunt van Barcelona met aanvoerder Ivan Rakitic. Beeld REUTERS

De Jong kwam in de 46e minuut in het veld. De stand was op dat moment 1-0 in het voordeel van de Engelsen. De club uit Londen won met 2-1. Het was de eerste oefenwedstrijd van Barcelona in voorbereiding op het naderende seizoen.

Antoine Griezmann kwam eveneens voor de eerste keer in actie voor de Catalanen. De Fransman, overgenomen van Atlético Madrid, was basisspeler. Hij kwam na de rust niet meer terug. Coach Ernesto Valverde wisselde halverwege zijn complete elftal.

Chelsea, dat onder leiding van de nieuwe trainer Frank Lampard al enkele duels speelde, kwam na ruim een half uur op voorsprong door Tammy Abraham. In de slotfase scoorde ook Ross Barkley. Ivan Rakitic schoot nog raak voor de Spanjaarden.

Onder anderen Lionel Messi, die met Argentinië uitkwam in de Copa América, is nog niet van de partij. De Jong kwam onlangs over van Ajax. Hij tekende bij Barcelona een contract voor vijf jaar.