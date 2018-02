Frenkie de Jong danst op het Zwolse kunstgras

De rol van Frenkie de Jong, de middenvelder die als vrije verdedigerspeelt, was zondagmiddag doorslaggevend bij de 1-0 zege van Ajax op PEC. En daarmee hield hij woord.



Want?

De Jong toonde zich kritisch over zijn laatste optredens. "Mijn spel moet wat minder vlak zijn. Het moet weer sprankelend worden, zodat de mensen weer van me kunnen genieten."



En het was genieten?

Zonder meer. Frenkie de Jong is al een lichtvoetige voetballer, maar op het gladde kunstgras van Zwolle leek het wel of hij de enige speler was die het juiste schoeisel had aangetrokken. Keer op keer danste hij weg tussen zijn tegenstanders. Door zijn offensieve initiatieven hield Ajax negentig minuten druk op PEC Zwolle.



Die 1-0 was een magere afspiegeling van de krachtsverhoudingen?

Ja, Ajax had veel meer doelpunten kunnen maken dan die ene van Klaas-Jan Huntelaar. Daardoor mocht de thuisploeg tot het laatste moment hopen op een puntje. Maar in de slotfase, waarin Zwolle een paar maal opportunistisch ten aanval trok, bleek Frenkie de Jong ook een bruikbare 'stofzuiger'. Hij onderschepte nog heel wat ballen.