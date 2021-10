Frenkie de Jong: ‘Bij Barcelona kan het zomaar weer gaan lopen’

Frenkie de Jong (links) in duel met de Kieran Trippier tijdens de met 2-0 verloren competitie­wedstrijd van Atlético Madrid tegen FC Barcelona van afgelopen zaterdag Beeld AFP

Misschien moeten ze in Catalonië overwegen Frenkie de Jong wat vaker naar voren te schuiven om met de pers te praten over de crisis van FC Barcelona. De Nederlandse middenvelder blijft zich – ook nu hij met zijn droomclub in een diep dal terecht is gekomen – kalm, vriendelijk en realistisch uiten, óók als hij met kritiek wordt geconfronteerd. “Het komt echt goed,” zegt de 24-jarige middenvelder in Zeist waar hij zich voor het Nederlands elftal heeft gemeld.

Financieel is het bij Barcelona een bende en dat heeft inmiddels ook zijn weerslag in de sportieve prestaties van de club. Dat moet De Jong, die in de zomer van 2019 naar Camp Nou kwam om met de club van zijn dromen te regeren in de Primera División en de Champions League, toch zorgen baren. “De resultaten zijn slecht, daar kan niemand omheen,” zegt De Jong. “Als je mij vraagt of ik er gek van word, zeg ik ‘ja’ als het over de resultaten gaat, maar niet van wat er allemaal omheen gebeurt. Er hangt een negatief sentiment rond de club, maar daar raak ik niet van in de put of zo.”

Niet automatisch slecht

Door de sportieve miskleunen in de Champions League tegen Bayern München en Benfica, beide met 3-0 verloren, en het morsen van punten in de Spaanse competitie tegen Athletic Bilbao (1-1), Granada (1-1), Cádiz (0-0) en Atlético Madrid (2-0) daalt er uiteraard ook kritiek neer op de international. “Ik denk dat het soms wat overdreven wordt,” zegt hij. “Ik ben niet in de vorm van mijn leven, maar ik speel ook niet slecht. Na de wedstrijd tegen Benfica las ik de kritiek op mijn spel. Als je 3-0 verliest, kun je nooit zeggen dat het heel lekker is gegaan, maar die uitslag betekent niet automatisch dat ik heel slecht was.”

Nu Lionel Messi de club heeft verlaten Lijkt De Jong de kar te moeten trekken bij FC Barcelona. “Ik verwacht wel meer van mezelf,” zegt hij, “maar Messi is de beste speler ooit. Die maakte ik weet niet hoeveel goals en gaf enorm veel assists. Ik ben gewoon niet het type dat dertig goals in een seizoen maakt, ik ken geen enkele middenvelder die dat wel doet. Dat ik het elftal meer op sleeptouw moet nemen, daar kan ik inderdaad nog meer in doen. En nul goals en twee assists, dat kan ook beter. Maar ik denk niet dat ik een speler ben die je na een seizoen moet beoordelen op de aantallen goals en assists.”

“Of ik toch niet meer voor mijn eigen kansen moet gaan? Die eerste kans tegen Benfica, waar ik voor de keeper de bal breed leg op Luuk de Jong, die had ik ook zelf kunnen schieten. Spitsen doen dat. Maar de kans dat hij erin gaat als je voor de keeper de bal opzij legt, is groter. Ik zou het nu weer zo doen. En als die bal er wel in was gegaan, is er niemand die zegt ‘Frenkie, zelf schieten dat soort ballen’. Later kopte ik nog een bal terug, die ik misschien beter zelf op doel had kunnen koppen. Dat is waar.”

Barcelona snakt naar doelpunten om uit de crisis te komen, dat ziet De Jong ook wel. “Maar haal bij welke club dan ook de helft van de aanvallers weg en het levert problemen op. Deze break met Oranje is wel lekker en daarna kan het bij Barcelona zomaar weer gaan lopen. Dat denk ik echt, want we hebben namelijk echt een goede selectie, zeker als de geblesseerde spelers er weer bij zijn. De punten die we tot nu toe hebben verspeeld, dat kan niet, maar de mensen overdrijven enorm. In de competitie is de achterstand op Real Madrid en Atlético eigenlijk maar twee punten. Alles is nog mogelijk. De Champions League zijn we wel superslecht begonnen, maar ook daar is nog niets verloren.”

Geweldige spelers

Dat Barça de komende jaren even niet tot de echte top zal behoren, staat voor De Jong niet vast. “Als je onze selectie qua namen ziet, horen we nu niet tot de top 3 of top 4 van Europa. Daar zitten we onder. Maar dat betekent niet dat we er niet bij kunnen komen. En als je zo’n zelfde beoordeling loslaat op Oranje? Deze week is de finaleronde van de Nations League met Frankrijk, Spanje, België en Italië. Als je puur naar de namen kijkt, heeft Frankrijk veel meer. Neem Italië, die hebben ook geweldige spelers, maar lang niet zo veel grote namen als Frankrijk.”

Toch regeren de Italianen met een reeks van 37 ongeslagen wedstrijden al een tijdje het landenvoetbal. Het Nederlands elftal is daar nog lang niet, maar bondscoach Louis van Gaal heeft wel een traject voor ogen.

Toen de selectie zich maandag in Zeist meldde, sprak Van Gaal zoals gebruikelijk uitgebreid met de meeste internationals. Frenkie de Jong liet hij met rust. Dat had geen diepere betekenis, stelt De Jong. “We hebben elkaar de hand geschud en hij zei inderdaad dat hij mij even met rust liet. Als hij met alle spelers een gesprek van een half uur moet voeren, is de dag meteen om.”