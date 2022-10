Fred bleek veel beter te kunnen voetballen dan we allemaal dachten

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 9 voor Erik ten Hag

Natuurlijk zijn het de spelers die het doen. Toch zie je soms ook teams die het product zijn van de trainer. Dat kan een slecht product zijn zoals het Tottenham Hotspur van Antonio Conte die fobisch is voor creatieve voetballers. Ten Hag daarentegen slaagt erin om van werkpaarden luxepaarden te maken door schijnbaar eenvoudige omzettingen. De Braziliaan Fred was een verdedigende middenvelder die vaak samen met McTominay werd gebruikt, een shitshow. Ten Hag schoof hem tien meter naar voren en vergrootte zijn vrijheid. Het gevolg tegen Spurs was een uitblinkende Fred die plotseling veel beter bleek te kunnen voetballen dan we allemaal dachten. Manchester United versloeg woensdagavond de derde Engelse topclub in dit seizoen. Cristiano Ronaldo liep kort voor tijd kwaad weg. Dat voetballen een teamsport is, heeft hij nooit geweten. Ronaldo draait zijn legende eigenhandig de nek om.