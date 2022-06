Fraudezaak Fifa: gaan Blatter en Platini achter de tralies?

Voormalig Fifabaas Sepp Blatter bij het verlaten van de Zwitserse rechtbank in Bellinzona. Beeld AP

Waar draait deze zaak om?

Sepp Blatter, die zeventien jaar als baas van Fifa de machtigste man van de voetbalwereld was, is al lang persona non grata bij de wereldvoetbalbond. Hij werd door een interne ethische commissie van de bond al uitgesloten vanwege plichtsverzuim, belangenverstrengeling en het aanbieden en aanvaarden van geschenken en bonussen.

Nu moet de Zwitser zich ook in eigen land verantwoorden en wel voor de rechtbank. Zwitserse aanklagers deden zeven jaar onderzoek in een zaak die draait om een bedrag van 1,8 miljoen euro, dat Blatter in 2011 aan toenmalig Uefa-voorzitter Michel Platini zou hebben overgemaakt uit naam van de Fifa. Platini was van 1998 tot 2002 adviseur van Blatter en samen bekonkelden zij dat hij daar meer geld voor zou krijgen dan in de boekhouding werd vermeld. Het bewuste bedrag werd pas jaren later op de rekening van Platini gestort. De aanklager vermoedt dat het om smeergeld gaat, dat ervoor moest zorgen dat Blatter zou worden herkozen als Fifa-voorzitter.

Platini zou de nodige ‘Europese’ stemmen voor hem hebben moeten regelen. “Het verzamelde bewijsmateriaal versterkt het vermoeden dat er geen wettelijke basis is voor die betaling,” aldus het Zwitserse parket. “Deze betaling heeft de activa van de Fifa schade toegebracht en Platini onrechtmatig verrijkt.”

Wat zeggen Blatter en Platini zelf?

Blatter, inmiddels 86 jaar oud en worstelend met zijn gezondheid, heeft eerder in een verklaring gezegd dat hij vertrouwt op een goede afloop. Blatter en Platini (66) zeggen dat zij al in 1998 een mondeling akkoord sloten over werkzaamheden die Platini voor de Fifa zou verrichten. Bovendien beweert Blatter dat het ‘Platinigeld’ is goedgekeurd door alle verantwoordelijke Fifa-autoriteiten. Een voormalig medewerker van de Fifa heeft die uitleg al tegengesproken. Platini op zijn beurt zegt dat de verdachtmakingen zijn gemaakt om te voorkomen dat hij de nieuwe voorzitter van de Fifa zou worden. Hij wil vooral dat zijn naam wordt gezuiverd.

Saillant: Blatter en Platini, wier relatie inmiddels flink is bekoeld, hebben op hun beurt een klacht ingediend tegen Gianni Infantino, de huidige baas van de Fifa. Hij zou tegen de regels enkele geheime vergaderingen hebben gepland. Daar loopt nu een onderzoek naar.

Kunnen Blatter en Platini in de gevangenis terechtkomen?

Als de twee schuldig worden bevonden, dan kan dat hun een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar opleveren. Experts hebben echter al laten doorschemeren dat een voorwaardelijke gevangenisstraf meer voor de hand ligt.

Het verhoor van Blatter, dat gepland stond voor woensdag, is uitgesteld wegens gezondheidsklachten. Zijn advocaat vertelde dat Blatter pijn op de borst heeft en ademhalingsmoeilijkheden, waardoor hij niet in staat is te antwoorden. Het verhoor is uitgesteld tot donderdag, als ook Platini aan het woord zal komen. Voor de gehele zaak zijn elf dagen uitgetrokken. Het gaat om halve dagen, omdat Blatter gezien zijn medische geschiedenis niet hele dagen in de rechtbank kan zijn. Een panel van drie rechters zal op 8 juli uitspraak doen.