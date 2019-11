Franse kranten: ‘Ajax behoort weer tot de beste clubs van Europa’

Ziyech scoorde al in de tweede minuut. Beeld BSR Agency

Het gerenommeerde Franse tijdschrift France Football stelt dat Ajax weer tot de beste clubs van Europa behoort: ‘Voor wie dacht dat het Europese epos van Ajax vorig jaar het resultaat was van een samenloop van omstandigheden die niet meer kon worden overtroffen, zeker door het vertrek van Frenkie de Jong en anderen, was dit het nieuwe bewijs van de kwaliteit van het team en vooral van de coach Erik ten Hag.’

Het magazine prijst Hakim Ziyech en geeft de ‘technisch indrukwekkende’ speler die ‘altijd zo bedaard, rustig blijft’ een 8 voor zijn optreden. ‘Als er iemand is bij wie alles lukt wat hij onderneemt, is hij het wel. Ajax zal met Ziyech, Tadic en Promes ook in de achtste finales de defensies in Europa weer laten beven.’

En over Promes: ‘Het zou een belediging zijn om zijn prestatie terug te brengen tot zijn doelpunt. Hij maakte het leven van zijn directe tegenstander zuur met zijn dribbels.’

Muur van 1,78 meter

So Foot bombardeert Ziyech en Lisandro Martínez tot uitblinkers. Over Ziyech: ‘De subtiele assist op Promes voor de 2-0, de knuffel voor het kind dat het veld oprende, de wurggreep waarmee hij het spel dicteerde en het applaus van het gehele stadion bij zijn wissel. Een tien, een dikke tien.’

En: ‘Heb je ooit een muur van 1,78 meter gezien? Wij wel. Hij heet Martínez.’

Nieuwszender France 24 vergelijkt Ajax met een snel verspreidende brand, zo effectief. En looft het spel van Quincy Promes die zijn vierde doelpunt maakte dit seizoen in de Champions League. Hiermee kan de aanvaller met nog een duel te gaan tegen Valencia de prestatie van Patrick Kluivert evenaren. De oud-spits scoorde namens Ajax in 1995 vijf goals in de groepsfase.

