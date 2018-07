Frankrijk verslaat Kroatië met 4-2

Kroatië naar de WK-finale

Kroatië heeft voor de eerste keer de finale van het WK voetbal bereikt. Het land won in Moskou in de halve eindstrijd van Engeland (2-1) en stuit nu zondag bij de ontknoping van het evenement op Frankrijk.



In een matig duel leefden de Kroaten ongeveer een half uur voor het einde van de reguliere speeltijd op en trokken ze het duel naar zich toe. In de tweede helft van de verlenging maakte Mario Mandzukic het beslissende doelpunt. Na reguliere speeltijd stond het 1-1. In de achtste en de kwartfinale was Kroatië dankzij strafschoppen verder gekomen.



Al na vijf minuten kwamen de Engelsen op voorsprong. Kieran Trippier, speler van Tottenham Hotspur, scoorde fraai uit een vrije trap. Aan de situatie was een onbenullige actie van Luka Modric voorafgegaan, die bij Dele Alli op de hakken ging staan.



Het was niet zo dat de snelle openingstreffer de inleiding voor een spektakelstuk was. Er was nog een aardige kopbal van Harry Maguire en een dreigende actie van Harry Kane, maar verder lieten de Engelsen weinig zien. Aan de andere kant was er een goed schot van Ivan Perisic, dat net naast ging.



Engeland kreeg wel de mogelijkheden tot snelle uitvallen, maar de accuratesse en misschien ook wel het spelinzicht ontbraken om er iets moois van te maken. Bij de Kroaten, die in de groepsfase al hun beste periode leken te hebben beleefd, strandden de meeste pogingen eveneens in schoonheid. Misschien waren ze vermoeid, na verlengingen tegen Denemarken en Rusland.



Na een ook vrij troosteloos begin van het tweede deel kwam er toch een opleving van de Kroaten. Perisic was, met het been zo ongeveer op gelijke hoogte met het hoofd van de Engelse verdedigers, na een voorzet van Sime Vrsaljko, attenter dan de rest. Dat betekende in de 68e minuut de 1-1. Het was een treffer afgedwongen op wilskracht.



Enkele minuten later was de speler van Inter opnieuw dicht bij een treffer, maar nu trof hij buiten bereik van doelman Jordan Pickford de paal. Het was de aanzet tot beter spel van de Kroaten. Maar Mandzukic knalde op Pickford en Perisic schoot net over. Daardoor werd de verlenging noodzakelijk.