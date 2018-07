Frankrijk ten koste van België naar WK-finale

Frankrijk heeft voor de derde keer in de historie de finale bereikt van het wereldkampioenschap voetbal. De Haantjes waren in Sint-Petersburg met 1-0 te sterk voor de Rode Duivels. Uit een hoekschop van Antoine Griezmann kopte verdediger Samuel Umtiti in de 51e minuut raak.



Frankrijk veroverde in eigen land de wereldtitel in 1998. In 2006 eindigde de Franse ploeg in Duitsland als tweede na een nederlaag in de finale via strafschoppen tegen Italië.



België haalde de WK-finale nog nooit. De vierde plaats in 1986 is vooralsnog de beste prestatie van de Rode Duivels op het wereldkampioenschap.



Frankrijk speelt zondag in de finale in Moskou tegen de winnaar van het duel tussen Kroatië en Engeland. Die tweede halve finale is woensdagavond in Moskou. De verliezer van dat duel speelt zaterdag in Sint-Petersburg om de derde plaats tegen België.