Frankrijk met minimale winst door naar volgende ronde

WK-droom Marokko voorbij

Marokko is na de tweede opeenvolgende nederlaag in de groepsfase van het wereldkampioenschap voetbal uitgeschakeld. Met Karim El Ahmadi (Feyenoord) en Hakim Ziyech (Ajax) in de basis verloor het land van Portugal, 1-0. Eerder leden de Afrikanen al een nederlaag tegen Iran.



Cristiano Ronaldo scoorde al na vier minuten voor de Europees kampioen. Het was al de vierde treffer van de ster van Real Madrid op het toernooi. Portugal, dat eerder gelijk speelde (3-3) tegen Spanje, staat nu op vier punten. Later op de dag spelen Spanje en Iran in deze groep nog tegen elkaar.



Toch liet Marokko zich niet uit het veld slaan door de snelle tegentreffer. De formatie van de Franse bondscoach Hervé Renard had grote delen van het duel het initiatief. Niet in het minst door de initiatieven van El Ahmadi en Ziyech deden zich ook de nodige kansen voor.



Zelfs in blessuretijd was Marokko nog dicht bij de 1-1. Eerst knalde Ziyech na een individuele actie via de rug van een verdediger over. Daarna kreeg aanvoerder Medhi Benatia de bal nog in goede positie voor de voeten, maar hij zag zijn poging eveneens over gaan.



Portugal beperkte zich voornamelijk tot verdedigen. Ronaldo liet zich na de hervatting nog een keer zien. Na ruim vijftig minuten kreeg hij de bal min of meer per toeval in kansrijke positie, maar ook zijn schot was te hoog.