Frank Rijkaard: ‘Niets is mooier dan het winnende doelpunt in een Europese finale maken’

De spotlights, de druk en het applaus; hij mist het al jaren niet meer. Maar een voetballiefhebber is Frank Rijkaard (60) nog altijd. Tussen twee Milanese Champions League-derby’s in praat hij over het AC Milan van zijn eigen glorietijd, de blijvende band met Arrigo Sacchi en zijn leven nu.

Marco van Basten eet nog elke avond Italiaans, zo vertelde hij laatst in een podcast van BNR. Hoe Ruud Gullit naar AC Milan kijkt – en naar topvoetbal in het algemeen – klinkt door in zijn werk als tv-analyticus. Vaak zitten Van Basten en hij maandagavond aan dezelfde talkshowtafel. Ooit vormde de twee heren samen met Frank Rijkaard (60) ‘De drie van Milaan’. Hoe gaat het met het derde lid?

Nou goed. Rijkaard was afgelopen weekeinde weer eens in Italië. “Voor het eerst in heel lange tijd.” Hij was gastspreker bij de Milano Football Week, een meerdaags festival georganiseerd door La Gazzetta dello Sport en de stad Milaan. Het viel midden in een week van twee derby’s tussen Inter en AC Milan in de halve finales van de Champions League.

Een keur aan oude helden

Anteo Palazzo del Cinema, aan de Via Milazzo, liep zaterdagavond vol om te zwelgen in nostalgie. Rijkaard samen met Arrigo Sacchi op een podium. Een dag later gevolgd door Zvonimir Boban en Fabio Capello.

En verder tweeënhalve dag lang een keur aan oude helden, variërend van Samuel Eto’o tot Andrij Sjevtsjenko tot spelers uit de succesvolle Italiaanse WK-teams van 1970 en 1982.

“Normaal doe ik dit nooit,” zegt Rijkaard. “Maar nu heb ik er een weekendje weg van gemaakt met mijn vrouw. Beetje rondkijken wat ik me nog herinnerde van de stad. Milaan is chaotisch, maar het was altijd fijn wonen hier. Andere tijden waren het.”

Marco van Basten, zegt hij, heeft echt vriendschappen aan de Milan-periode overgehouden. “Tassotti, Donadoni, in zomervakanties spreken ze nog steeds elk jaar met een clubje af aan de Italiaanse kust. Bij mij zijn de contacten verwaterd. Ik ben altijd weer doorgegaan. Over het algemeen ga ik mijn eigen weg. Maar eens in de zo veel tijd wordt er iets georganiseerd en zie je elkaar weer. Voelt altijd goed.”

Een vriendendienst

Wel laat Sacchi, zijn oude trainer, op gezette tijden van zich horen. “En daar reageer ik altijd op. Nu belde Sacchi met de vraag: kom je mee, samen praten over ons Milan? En dan zeg ik: tuurlijk, doe ik voor je. Een vriendendienst.”

Het zorgde in het Palazzo voor een avond van o ja-momenten. Met foto’s, groot geprojecteerd op de theatermuur. Een avond van anekdotes ook. AC Milan haalde Rijkaard in 1988 weg bij Sporting Lissabon. Fans van die club waren zo woedend dat ze tijdens onderhandelingen in het stadion op de deuren bonkten. Milan-directeur Ariedo Braida vond de sfeer zo dreigend dat hij uit Lissabon vluchtte met het contract van zijn nieuwe aanwinst verstopt – in zijn onderbroek. Rijkaard: “Ja mooi hè. Braida heeft het me vaak verteld later. In geuren en kleuren.”

Frank Rijkaard, Marco van Basten en Ruud Gullit werden vroeger 'De drie van Milaan' genoemd. Beeld Alessandro Sabattini/Getty Images

Wat was de kracht van het Milan van eind jaren tachtig, begin jaren negentig?



“We hadden een sterk collectief. Geen jongens met sterallures. Allemaal hardwerkende, intelligente spelers, in de zin van: weten wat je moest doen in het veld. En in de beginjaren was Sacchi de juiste trainer. Hij kneedde het geheel.”

“Sacchi is nu 77. Als ik hem hoor vertellen op zo’n avond, dan zie ik een trotse man. En terecht, want hij kwam bij Milan met niets binnen, hè. Hij had nog geen naam, geen status, een bescheiden cv. Maar met zijn ideeën over voetbal startte hij iets vernieuwends op.”

Klopt het dat Silvio Berlusconi eigenlijk de Argentijn Claudio Borghi wilde als derde buitenlander naast Gullit en Van Basten en niet jou?



“Ja, klopt. Kwam ook dit keer weer ter sprake, zoals je hoorde. Sacchi kreeg mijn komst er eerst niet doorgedrukt, later wel. Borghi is nooit gekomen.”

Is het voetbal heel erg veranderd in vergelijking met hoe jullie speelden?



“We zijn drie decennia verder, sport evolueert altijd. Maar ik denk wel dat het Milan van onze tijd een pionier was. Pionier in collectief voetbal. Zo zie ik het althans. Er zullen mensen zijn die zeggen: wij deden dat ook al, maar in het buitenland, zeker ook in Italië, was het echt wel nieuw, ook hoe we het trainden. Nu heeft iedere coach bij elke club het over onderlinge afstanden die bewaakt worden. Dat wordt gemeten, in datamodellen gevat. 35 jaar geleden liet Sacchi ons al met touwen om ons middel trainen om linies bij elkaar te houden en de samenwerking te verbeteren. Die foto’s zijn bekend. Tegenwoordig speelt iedereen als collectief. Je kunt dat doen op de Mourinho-manier, verdedigend. Het kan ook met meer pressie naar voren. Drukzetten deden wij het liefst een eind op de helft van de tegenstander. Daardoor kreeg je een heel dynamisch spel.’’

Als kind herinner ik me een 5-0 zege tegen Real Madrid. Dat was in de halve finale van de Europacup 1, een toernooi met toentertijd alleen landskampioenen.



“Die wedstrijd gaf de bevestiging dat we eraan kwamen. Het was de bijna perfecte wedstrijd van een perfect team.’’

Je oude ploeggenoot Carlo Ancelotti leidt Real Madrid nu, wat maakt hem een succesvolle trainer?



“Weet je wat Ancelotti heeft? Géén moeite met het maken van een opstelling. Trainer zijn, dat is toch vaak dubben. Ik weet het uit eigen ervaring: zet ik hem erin vandaag? Of toch beter hij? Ancelotti weet vooraf wat ie wil en gooit opstellingen, zelfs in de Champions League, al gerust ver voor de aftrap naar buiten. En spelers accepteren het als ze wel of niet starten door hoe hij met ze omgaat.”

“‘Hij is zo kalm’, hoor je altijd. Nou, ik ken hem juist als een vurige man. Hij is er een uit Rome. Vroeger, in de spelerstunnel bij Milan, jutte hij de boel op. Riep ie heel hard: zij komen hier niet winnen vandaag!”

“Wij waren allebei fysiek sterke spelers. We hadden weleens dagen dat we op Milanello niet op het veld trainden, maar uitweken naar een soort gravelveld. De Gabbia. Die was omheind. Daar kon je wat harder spelen en wat meer beuken. Liet Sacchi ons samen tekeer gaan. Vonden Carlo en ik heerlijk.”

Als je terugkijkt, was Milan de mooiste tijd?

“Ik ben hier vijf jaar geweest. Ik heb het altijd als een voorrecht gezien om met zúlke goede spelers te mogen samenwerken. De mooiste tijd, ja, ik denk het wel.’’

Terugkeren als trainer bij Milan is er nooit van gekomen. Weleens die kans gehad?

“Nee, ik ben nooit officieel benaderd. Ik kwam als trainer na Sparta nogal verrassend bij Barcelona terecht. Daar heb ik vijf jaar gezeten en zoals ik al zei: bij mij verwateren contacten. Plus: Milan heeft ook jaren goed gepresteerd en de juiste mensen in de gelederen gehad. En inmiddels heb ik lang geleden afscheid genomen van het trainersvak. Dat is bekend.”

Volg je Milan en Barcelona nog? En het topvoetbal in het algemeen?

“Zeker. Champions League, competitie, alles volg ik. In Nederland ga ik nog weleens bij Ajax kijken. Mijn jongste kinderen vinden het leuk om naar het stadion te gaan. Het is niet zo dat ik wars ben van voetbal. Alleen: alles op afstand. Ik voel geen enkele behoefte om zelf nog een rol te hebben.”

“Trainen heb ik 14 jaar gedaan, nog een lange tijd, eigenlijk. Op een gegeven moment dacht ik: ik heb belangrijke finales gewonnen, ook verloren. Je kunt nog jaren wat dingen winnen en verliezen, maar gaat dat nog ergens een verschil maken? Nee, was mijn conclusie. En toen ben ik gestopt, de ambitie was weg. Maar ik ben nog wel een liefhebber. En ook over voetbal praten vind ik heerlijk.”

Toch wel?

Lacht: “Ja, met vrienden. Niet op tv of zo.”

Je zit samen met Van Basten en andere vrienden in zaken. Dus nog actief op je zestigste.

“We hebben een leuke onderneming met vijf jongens, vijf vrienden. We runnen onder meer een multifunctioneel sportcomplex in Utrecht. Met horeca en padel. Eén keer in de week spelen we zelf ook padel. Met de partners erbij. Aan het voetballen heb ik last van mijn knieën overgehouden, maar padel, dat lukt wel.’’

Wat was je beste wedstrijd bij Milan?

“Hmm. De eerste Europacupfinale tegen Steaua Boekarest. Die 4-0 in ’89 in Barcelona. In die wedstrijd kwam álles uit wat we wilden als team en je kon óók iedere speler individueel een voldoende geven. We overrompelden Steaua, terwijl het een jaar later tegen Benfica veel meer een tactische wedstrijd werd. Een beetje een saaie finale.”

Beslist door een goal van jou. Op het podium in gesprek met Sacchi zei je erover: het was een doelpunt waarop we zó vaak hadden getraind.

“Bij die 1-0 tegen Benfica kwam terug wat Sacchi altijd zei, in zijn Engels: ‘One come and one go.’ Ofwel: als Marco zich uit de spits liet zakken en de bal in de voet vroeg, moest op hetzelfde moment iemand bij ons diep gaan in zijn rug. Ik weet nog hoe blij ik was met het doelpunt, óók door de manier waarop ie viel. Sacchi had zich sterk gemaakt voor mijn komst. Ik wilde dat vertrouwen terugbetalen. Wat is er mooier dan het winnende doelpunt in een Europese finale maken? Niks.”