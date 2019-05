Frank de Boer: ‘Tottenham, het doet me nog pijn’

Na een stroef begin vestigde Frank de Boer onlangs een record met Atlanta United: vijf overwinningen op rij zonder tegengoal. Tussen al het gereis door genoot hij van de prestaties van Ajax.

Het laatste fluitsignaal heeft geklonken als de spelers van NY Red Bulls en Atlanta United FC elkaar rond de middenstip vinden voor een langdurig opstootje. Het is een passend slot van een grimmig, buitengewoon rommelig duel in het Red Bull Stadium in New Jersey, waar twee ploegen elkaar hebben bestreden als uitgebluste boksers. Een bijzondere reeks van Atlanta – vijf gewonnen wedstrijden op rij zonder tegendoelpunt, een ­record in de Major League Soccer – is net ten einde gekomen door de Red Bulls, die een uur met een man minder speelden: 1-0.

Frank de Boer (49), coach van Atlanta, kijkt naar het duw- en trekwerk vanaf de zijlijn. Als hij het veld inwandelt, zet hij koers naar een hoek van het stadion, waar een pluk meegereisde supporters Atlanta toejuicht. De Boer klapt, de waardering wordt beantwoord.

“Soms wil het lichaam niet wat de geest wil,” zegt De Boer. Vijf wedstrijden in twee weken, op plekken als Vancouver en Kansas City, hebben zijn spelers zichtbaar energie gekost. Atlanta beukt in New Jersey tevergeefs tegen een rode muur en ziet aan de overkant een slim kopballetje in het doel rollen. De Boer: “Uit 100 pogingen levert dat 99 keer geen doelpunt op.”

Fantastische lichting

De coach is teleurgesteld, maar kalm. Hij heeft zich tijdens de wedstrijd uiterlijk niet opgewonden, hoewel daar alle aanleiding toe was. Het is de evenwichtige houding waar de mensen van zijn staf vol bewondering over spreken. Ook tijdens de rampzalige start van het seizoen, waarin Atlanta slechts vier punten verzamelde in zes wedstrijden, liet De Boer zich niet gek maken.

Ja, hij zag de roep om zijn vertrek op sociale media. “Je hebt altijd een paar honderd mensen die in zo’n periode daarom schreeuwen,” zegt De Boer, “maar in de stad werd ik op straat altijd positief benaderd.” Om zijn positie heeft hij zich geen zorgen gemaakt. “Vanuit de club heb ik geen druk gevoeld, maar ik hoopte natuurlijk wel dat ik het snel op de rit zou hebben. Atlanta is een club met veel ambitie, fans hebben hoge verwachtingen. We hebben in het begin ook wedstrijden verloren waarvan je denkt: ongelofelijk dat we hier zonder punten weggaan.”

Frank de Boer tijdens een wedstrijd van Atlanta United. Beeld EPA

Een goed gesprek met zijn selectie was cruciaal, zegt De Boer. In een mengsel van Engels en Spaans – veel van zijn spelers komen uit Latijns-Amerika – werden de verwachtingen uitgesproken. “Wat zijn onze waarden? Wat willen we van elkaar zien, op trainingen en bij wedstrijden? Dat was een heel goede meeting.” Sinds dat ­onderonsje heeft de regerend kampioen de weg naar boven gevonden en bevindt de club zich nu op een stevige play-offplek. Vrijdag speelt de ploeg van De Boer in Salt Lake City tegen Real Salt Lake. Op de avond na de nederlaag in New Jersey kijkt De Boer vanuit zijn hotel naar de skyline van New York. De Boer: “Prachtig, maar ik had er liever met drie punten naar gekeken.”

Op afstand heeft hij de verrichtingen van zijn oude club Ajax gevolgd. De uitschakeling tegen Tottenham doet hem nog pijn. “Zo zonde, zo onnodig,” zegt hij. “Ze mogen trots zijn op wat ze dit seizoen hebben gepresteerd. Als je zo dichtbij bent, dan wil je die finale ook pakken. Het had gekund, dit is een fantastische lichting. Als je ziet wat Ziyech de laatste jaren heeft laten zien. En Frenkie, natuurlijk. Het is zo belangrijk dat je op die positie onder de druk uit kunt voetballen. Matthijs is ongelofelijk, Tagliafico heeft die Argentijnse spirit en Donny heeft grote stappen gezet. Het was precies de goede mix.”

Het talent van de Amsterdammers doet hem denken aan zijn eigen generatie, de succesploeg van 1995. “Ik denk dat de groep van dit jaar meer individuele kwaliteit heeft, maar als team? Ik denk niet dat wij die wedstrijd tegen Tottenham hadden verloren.”

Versterkingen

Anders dan het geval was bij die ploeg onder Louis van Gaal, zal het huidige team niet te behouden zijn, weet ook De Boer. “Het kan zomaar weer vijftien jaar duren voor we weer zo dichtbij komen. Tijden zijn veranderd: ik vertrok pas op mijn 28ste naar Barcelona. Van der Sar en Litmanen gingen zelfs nog later weg. Alleen Kluivert, Seedorf en Reiziger vertrokken redelijk jong, maar waar de balans zat in ons team, bleven de meeste spelers. Als je nu op je 21ste vertrekt, is dat al aan de oude kant.”

Over transfers gesproken: De Boer houdt zijn ogen open voor versterkingen voor Atlanta, nu het Europese seizoen erop zit. Of hij Nederlanders op de korrel heeft? “Dat niet per se, maar ik kijk wel goed naar de eredivisie. Het zou mooi zijn als we iemand kunnen laten instromen.”