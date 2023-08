Frank de Boer koestert de rust bij Al Jazira: ‘Ik werkte me uit de naad en kreeg er alleen maar stress van’

Frank de Boer is klaar met de spotlights. Na zijn ontslag als bondscoach wil hij leven in plaats van geleefd te worden, stelt de kersverse trainer van Al Jazira.

Het is een dag na zijn grootste zege als trainer (17-0) als Frank de Boer in Neustadt an der Donau in de Duitse deelstaat Beieren het niet kan laten tijdens de training van zijn nieuwe werkgever Al Jazira even te kijken wat er nog over is van zijn ooit fluwelen linkerbeen.

Na een poging of vijf wijst hij naar het gras. “Je ziet dat ze het bewust langer hebben laten groeien om gaten te bedekken. Maar ja, dit veld was al geregeld, net als die Duitse amateurclub van gisteren. Weinig andere opties hier.”

Wie het avontuur in de woestijn aangaat, moet een paar onaangename verrassingen voor lief nemen. Die trof De Boer ook in zijn selectie. Een blessure bij de topscorer kan overal gebeuren, maar de Nederlandse trainer zag deze week in Zuid-Duitsland ook een steunpilaar wegvallen vanwege een oproep voor de militaire dienst. En dan zijn er nog wat internationals die hij pas in de week voor de competitiestart in de Verenigde Arabische Emiraten (18 augustus) kan verwelkomen.

Maar op de voetbalvelden achter het golfresort aan de Donau tast ook noodweer zijn goede gevoel bij deze job, waarvoor hij zijn lange sabbatical opgaf, amper aan. De Boer lacht als een van zijn spelers tijdens een afvalrace bij een potje voetbalpingpong tegen de regels in de bal niet laat stuiteren (“I like the idea. He can stay”), applaudisseert na een spectaculaire omhaal van de Braziliaanse spits Bruno en geniet zichtbaar van zijn ingespeelde doelman Ali Khaseif en keeperstrainer Manuel Almunia (ex-Arsenal). “We hebben het heel erg naar ons zin,” zegt hij even later in het hotel.

Frank de Boer op trainingskamp in Duitsland met zijn nieuwe club Al Jazira. Beeld Al Jazira Club

Luxueuze wolkenkrabber

Met ‘we’ bedoelt De Boer ook de Nederlandse begeleiders die hij meenam bij dit avontuur. Onder hen Bob de Klerk, die De Boer al in 2008 bij de A1 van Ajax assisteerde. Hoewel het op dit moment snikheet is in de Emiraten, hebben ze zich onmiddellijk in een luxueuze wolkenkrabber gesetteld. Ook omdat ze daar vergaderkamer, krachthonk, strand én een padelbaan binnen handbereik hebben. De Boer grapt: “We zeiden na een week in Duitsland al dat we Abu Dhabi misten.”

Voormalig PSV-verdediger Karim Rekik breidt de bevolking van de Nederlandse enclave dezer dagen nog wat verder uit bij Al Jazira. De club is sinds de aanstelling van Henk ten Cate in 2016 steeds oranje getint geweest. Damien Hertog, Jurgen Streppel en Marcel Keizer volgden als trainers.

Dat komt vooral door Mohammad Bin Butti, een bestuurder die gek is van het Nederlandse voetbal en Ajax in het bijzonder. Na het afscheid van Keizer belde Bin Butti naar De Boers zaakwaarnemer Guido Albers. Een paar dagen later zat de coach in een videocall en lag zijn tweejarige contract al klaar.

De Boer bleef daarna bellen. Met andere bestuursleden, met keeper Khaseif en met voorgangers Ten Cate, Streppel en Keizer. “Ik heb Marcel wel acht keer gebeld. Ook om te weten hoe ik bijvoorbeeld met hun gebed om moet gaan. En Jurgen zei dat ze heel volgzaam zijn, zolang je ze niet te autoritair aanpakt in de groep.”

Terugtrekken in Marbella

Zo pakte De Boer, precies twee jaar nadat hij de eer aan zichzelf had gehouden bij Oranje, de draad weer op als trainer. Wat hij in de tussentijd deed? Analyseren voor Viaplay en Champions Leagueduels bezoeken namens de Uefa. Daarna wees hij de man van de wedstrijd aan en tikte hij een korte analyse.

Bij de ene wedstrijd kletste De Boer bij met succescoach Pep Guardiola en bij een volgende zat hij plots in de scheidsrechterskamer, bij zijn schoonzoon en vierde official Joey Kooij. “Vond ik heerlijk. Zo hield ik ook de feeling.”

En als het even kon, trok De Boer naar zijn onlangs gekochte huis in het Spaanse Marbella. Daar verbleef hij ook de eerste maanden na zijn vertrek als bondscoach. “Ik was er even helemaal klaar mee,” zegt hij. “Ik had het wel gehad met de spotlights en de voorpagina’s. Ik dacht ook: waar doe ik het eigenlijk voor? Ik werkte me uit de naad en kreeg er alleen maar stress van. Ik kan daar goed tegen, laat dat duidelijk zijn, maar ik hoefde het niet op te zoeken. En ik wilde het ook niet meer opzoeken.”

Bijna twaalf jaar had De Boer als coach onder een vergrootglas gelegen. Toen hij vier keer met Ajax kampioen werd en vervolgens voortijdig sneuvelde bij Internazionale, Crystal Palace, MLS-kampioen Atlanta United en het Nederlands elftal. Steeds vaker leverde zijn werk hem slapeloze nachten op. “Als het niet lekker liep, trok ik me dat heel erg aan. Dan werd ik om vier of vijf uur wakker en kon ik niet meer slapen.”

Kritiek tijdens EK

De Boer zegt niet meer tegen de stroom op te willen zwemmen. Zo voelde dat voor hem toen bij de zoektocht naar een opvolger voor Ronald Koeman eerst om Henk ten Cate en Peter Bosz werd geroepen. Toen hij vervolgens amper een aanloopperiode naar het EK had en toch direct moest presteren. Toen hij op het EK zelf aanvoerder Virgil van Dijk miste en er kritiek was na een foutloze, doelpuntrijke groepsfase.

En toen hij na de rode kaart van Matthijs de Ligt in de verloren achtste finale tegen Tsjechië zijn doelstelling (halve finale) miste. “Maar was het afgelopen WK nou zoveel beter of leuker? Maar het was makkelijk om mij af te zagen. Ik kon het niet goed doen. Rond mij heerst een bepaalde teneur. Waarom zou ik dat dan nog opzoeken? Voor mij is het goed zo. Niemand hoeft ook medelijden met me te hebben.”

Meer innerlijke rust

Is hij tijdens zijn rustperiode een ander mens geworden? “Ik heb sowieso meer innerlijke rust, omdat ik zelf bepaal wat ik doe en mijn trainerscarrière niet meer leidend is. Het is een misvatting dat ik als trainer per se de top wilde bereiken. Prijzen winnen is mooi, maar daarvoor moeten spelers en de ploeg stappen maken. Daar genoot ik vooral van en dat begon ik te missen. Ik wil alleen niet meer lijden om te leiden. Ik wil nu meer leven in plaats van geleefd worden. Honderd procent.”

De conclusie die De Boer in de Spaanse badplaats trok, kreeg hij het voorbije jaar nog eens bevestigd toen hij vernam dat oud-collega’s Marc Overmars (hart) en Edwin van der Sar (hersenbloeding) flinke fysieke klappen hadden gekregen. “Toen het van Edwin bekend werd, schrokken we weer. Mijn vrouw zei: ‘Ga je hier nou niet te druk maken en gewoon genieten. Wel je stinkende best doen, maar laat die stress achterwege’.”

Nee, clubs uit topcompetities hoeven De Boer voorlopig niet meer te bellen. En nog twintig jaar clubhoppen à la Dick Advocaat ziet hij ook niet zitten. “Respect voor Dick, ieder zijn ding. Wellicht geniet hij hier juist van. Maar ik ben nu 53 en voor mij is genieten ’s morgens eerst een espresso, een potje padel erna en later op de dag wellicht analyseren op de tv. Ik kan nog twintig jaar doorgaan, maar wie zegt dat ik dan nog tien jaar genieten kan? Ik ga nu doen wat ik leuk vind en waar minder druk en stress bij zit. Ik heb ook sterk het gevoel dat dat bij Marc en Edwin een rol heeft gespeeld.”

Gelukkig gezinsleven

Dus hoefde zijn agent hem alleen te bellen voor een klus in de luwte, bij voorkeur lucratief, in een mooie omgeving en met een leuke groep mensen. Tot dat moment had De Boer alle tijd voor zijn gezin. Zo werd een video van de barkeepende en playbackende oud-international op TikTok miljoenen keren bekeken. Ook de discussie met Joey Kooij, toen De Boer een beoogde versterking voor Al Jazira bekeek, werd een hit.

Die schoonzoon mag komend seizoen geen wedstrijden van Feyenoord fluiten, omdat de partner van De Boers andere dochter, Calvin Stengs, daar gaat spelen. “Lullig en teleurstellend, maar Joey begrijpt het ook wel,” zegt De Boer. Hij raadde Stengs immers zelf ook aan niet bij de Belgische kampioen Antwerp te blijven, maar in de Kuip te tekenen. “Marc Overmars zou zeggen: ik heb ’m weer op de kaart gezet,” grapt de Boer over zijn oud-teamgenoot, die tegenwoordig technisch directeur is bij Antwerp.

“Marc en Mark (trainer Van Bommel) hebben het fantastisch gedaan, maar Feyenoord is voetballend verder, heeft een fantastisch stadion en publiek. En het belangrijkste: Calvin past bij de filosofie van trainer Arne Slot, want hij heeft spelers om zich heen nodig die loopacties maken. Daarom heb ik hem bij Feyenoord gepromoot.” En Antwerp, dat Stengs definitief dacht over te nemen van Nice? “Ik snap hun teleurstelling, maar ik zei tegen Calvin: die drol moet je maar even doorslikken.”

Dat hij zijn kleinkind zodoende nog dichterbij heeft als De Boer weer eens in Nederland is, is alleen maar een bonus. Dit jaar bevielen zijn dochters, de partners van Stengs en Kooij. Opa De Boer: “We genieten enorm van die kleintjes. Met mijn schoonzonen, met wie ik het super heb getroffen, drie dochters, twee kleinkinderen en fantastische vrouw hebben we het sowieso hartstikke leuk met elkaar. Het leven van Frank de Boer ziet er dus echt wel rooskleurig uit.”