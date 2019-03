France Football: Rinus Michels beste trainer ooit

France Football toetste trainers aan een aantal vaste criteria: hun erelijst, persoonlijkheid, duur en impact van de carrière en of hij daarna nog invloed heeft gehad. Vooral dat laatste lijkt in het geval van Michels doorslaggevend te zijn geweest.



De in 2005 overleden coach heeft de sport volgens het blad in de jaren zestig geherdefinieerd, met zijn introductie van het 'totaalvoetbal'. Die manier van spelen heeft de geschiedenis van Ajax en FC Barcelona veranderd, schrijft het blad, en de weg geplaveid voor huidig Manchester City-trainer Pep Guardiola en Johan Cruijff.



Cruijff eindigde als vierde in de top vijftig, na Michels, Alex Ferguson en de Italiaan Arrigo Sachi.



Al totaalvoetballend wonnen Ajax en FC Barcelona onder leiding van Michels zeven landstitels en één Europa Cup 1. De belangrijkste prijs die de Amsterdammer als trainer won, was het Europees kampioenschap in 1988 met het Nederlands elftal.



Nederlanders

France Football, dat ook jaarlijks de Gouden Bal voor de beste speler ter wereld uitreikt, nam behalve Michels en Cruijff ook ex-Ajacieden Louis van Gaal en Frank Rijkaard op in de lijst. Guus Hiddink is de vijfde Nederlander in de top vijftig.



Het is overigens niet voor het eerst dat Michels als beste trainer ooit wordt aangemerkt. Zowel de KNVB als wereldvoetbalbond FIifa koos hem in 1999 als beste trainer van de twintigste eeuw. De Britse krant The Times vond Michels in 2007 de beste voetbaltrainer van na de Tweede Wereldoorlog.