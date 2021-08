Foutje op shirt Berghuis: ‘Berghius’

Beeld -

Hoewel de buitenspeler met rugnummer 23 al anderhalve maand bij Ajax onder contract staat, is het uitshirt dat hij aan had bij de eerste helft van de wedstrijd FC Twente – Ajax verkeerd bedrukt. In de tweede helft is de voetballer met een shirt met de juiste naam het veld op gekomen.

Het is voor het eerst dat Berghuis bij Ajax met zijn achternaam op zijn shirt speelt. Tegen PSV en NEC speelden de Amsterdammers in het thuisshirt en daar staan dit seizoen geen namen op.

Op Twitter regent het reacties op het foutje. ‘Vorig jaar het vinkje en nu de spelfout. Helaas geen CL voor Berghuis,’ schrijft een Twitteraar over de pijnlijke fout waardoor Sébastien Haller vorig jaar de Europa League niet kon spelen.