Fotofinish schenkt Mohoric zijn derde etappezege, Asgreen grijpt net mis

Matej Mohoric (r) is Kasper Asgreen, de winnaar van donderdag, net te snel af. Beeld AFP

Zou dit dan de dag van Mathieu van der Poel worden? De hele Tour wordt al gewacht op een uitschieter van de Nederlander, die over een paar weken in Glasgow hoopt te schitteren tijdens de wereldkampioenschappen op de weg en in het mountainbiken. Vrijdag vond hij een parkoers dat op zijn lijf was geschreven. Even leek een kopgroep van negen, met onder anderen Mads Pedersen, Julian Alaphilippe en Matteo Trentin, de zegen van het peloton te krijgen, maar door beulswerk van Uno-X, EF en Israel Premier-Tech bleef het verschil minimaal.

Na de tussensprint reed een grote groep van bijna dertig man weg, die niet veel later aansloot bij de inmiddels acht koplopers, want Nils Politt was door materiaalpech vooraan weggevallen. In de groep twee Nederlanders: Van der Poel en Dylan Groenewegen. Op moment van aansluiting reed Victor Campenaerts juist weer weg en kreeg hij Simon Clarke mee. Op de laatste beklimming, de Côte d’Ivory op 28 kilometer van het einde, werden ze voorbijgereden door Matej Mohoric, Kasper Asgreen en Ben O’Connor.

Sterke Mathieu van der Poel

De sterke groep achtervolgers, met vooral Pedersen, Van der Poel, Laporte, Trentin en Philipsen, deed er alles aan om de sprong naar de koplopers te maken, maar het lukte ze niet. Het draaide uit op een sprint, die O’Connor, op papier de minst rappe, al van ver aanging; zijn enige kans om te winnen. Het mocht niet baten: Asgreen sprong op zijn wiel en moest er direct overheen. Mohoric profiteerde, plaatste de perfecte jump en bleek na bestudering van de finishfoto zijn voorband net iets eerder over de finishlijn te hebben geduwd. Hij bezorgde zijn ploeg Bahrain-Victorious alweer de derde etappezege in deze Ronde van Frankrijk. Eerder wonnen Pello Bilbao en Wout Poels al een etappe voor de ploeg en allen droegen hun winst op aan hun vorige maand verongelukte ploeggenoot Gino Mäder.

Na afloop deed de geëmotioneerde Mohoric in razendsnel Engels zijn verhaal. “Dit betekent heel veel voor mij. Je moet veel opofferen als wielrenner om hier te zijn en goed te presteren. Pas als je hier bent, besef je hoe sterk en snel iedereen is. Je weet dat je alles moet geven om te kunnen winnen. De werkdagen duren voor iedereen, van mechaniekers tot fysiotherapeuten en renners, van zes uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds. Soms voelt het alsof je hier niet hoort, omdat het zo zwaar is om drie weken op niveau te presteren. Om het dag in, dag uit te doen, is ontzettend zwaar, maar ik ging er vandaag voor. Voor het team, voor Gino. Soms voelt het alsof je ze in de steek laat als je wordt voorbijgereden, daarom ben ik blij dat ik Kasper Asgreen in de laatste meters nog kon passeren.”

Derde etappezege

Mohoric: “Ik wist dat Kasper de snelste was, dus ik bleef in zijn wiel en kon hem gelukkig nog net voorbij. Om voor de derde keer een etappe in de Tour de France te winnen, is heel bijzonder. Ik weet hoezeer zoiets je leven kan veranderen.”

Van der Poel strandde in de achtervolgende groep op de twaalfde plaats. De Nederlander trok de sprint aan voor Jasper Philipsen, die als vierde eindigde, voor Pedersen. De Belg is nu mathematisch zeker van de puntentrui; hij hoeft alleen nog de bergetappe van zaterdag en de sprintrit over de Champs-Élysées heelhuids door te komen. Op veertien minuten finishte het peloton met daarin Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar.