Formule 1 wil over twee jaar racen op circuit Zandvoort

Daar kleeft wel een kostenplaatje aan. Zijn woordvoerder zegt tegen persbureau ANP dat hij vanuit het bedrijfsleven 20 miljoen euro bij elkaar hoopt te krijgen. Dat is het bedrag dat de organisatie van de Formule 1 vraagt voor haar komst.



40 miljoen

De Telegraaf raamt het totale kostenplaatje van een Grand Prix op 30 tot 40 miljoen euro. "We moeten een sluitende businesscase hebben," zegt de woordvoerder van de prins.



De Grand Prix van Zandvoort werd 33 keer gereden, maar is sinds 1985 niet meer opgenomen in het officiële wereldkampioenschap. Met wat aanpassingen van het circuit zou het weer mogelijk moeten zijn, concludeerde een haalbaarheidsonderzoek in opdracht van de gemeente en het circuit Zandvoort vorig jaar.



Zo moet de pitstraat aangepast worden en zal de baan op sommige punten gemoderniseerd moeten worden. Behalve financiële injecties uit het bedrijfsleven zal de politiek dus ook in moeten springen, lijken Bernhard en co te suggereren. De Zandvoorste politiek staat in ieder geval positief tegenover de komst van de Formule 1.



Wethouder Ellen Verheij-De Haas van toerisme en economie zegde in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers een financieel steentje toe, maar gaf ook aan dat de kleine gemeente het niet alleen kan. Ook de uitdaging al het publiek te huisvesten is niet eenvoudig, gaf ze aan.



"De bereikbaarheid is wel iets waar we goed over moeten nadenken", aldus de wethouder. Toen de Nederlandse coureur Max Verstappen in mei van dit jaar deelnam aan de door een supermarktketen georganiseerde Racedagen op Zandvoort, liep het op de wegen naar de badplaats behoorlijk vast. Verheij-De Haas: "Maar de komst van de Formule 1 geeft Zandvoort alleen maar goede energie."



Stratencircuit

Een officiële Formule 1-race over een stratencircuit in de binnenstad van Amsterdam is in het verleden ook onderwerp van gesprek geweest en was volgens verschillende media een reëele optie. Burgemeester Halsema zag en ziet dat echter anders.



In september liet ze de gemeenteraad weten dat FOM zich nooit officieel meldde in de stad. Gebeurt dat wel, dan veegt ze de brief van tafel en verwijst ze de organisatie door naar 'Amsterdam Beach', verzekerde ze toen.



Assen

Het nieuws van de toenadering tussen Zandvoort en de FOM is Jos Vaessen rauw op zijn dak komen vallen. De voorzitter van het TT Circuit in Assen was in de veronderstelling dat zijn baan even goed in de running was de Formule 1 naar Nederland te halen. De financiering die in Zandvoort nog rond moet komen ligt in Assen al klaar, zegt Vaessen tegen het ANP.



"Het grootste probleem is een plek op de kalender krijgen. Het is geweldig als de Formule 1 naar Nederland komt en ik zal Zandvoort feliciteren als zij het mogen doen, maar wij zijn er ook klaar voor."