Formule 1-gekte in Zandvoort: ‘Waanzinnig dat jullie erbij waren’

Oranjefans na de zege van Verstappen. Beeld ANP

Hutjemutje richting het circuit. De drukte afgelopen vrijdag was verwacht, maar bij het zien van de immense stoet in oranje gehulde racefans klonk er vanuit de politiek, horeca- en entertainmentsector grote verontwaardiging. Waar de nachthoreca en evenementensector helemaal gesloten zijn, of te maken hebben met beperkende coronamaatregelen, maar bij de Dutch Grand Prix in Zandvoort mochten 70 duizend mensen aanwezig zijn.

Vanaf dag twee van het raceweekend had de gemeente Zandvoort de zaken beter op orde met maatregelen voor een betere spreiding, een enkele ophoping daargelaten. De cultuursector en klimaatactiegroep Extinction Rebellion hielden zondag nog wel een online protest en een fietsprotest, maar dat mocht de pret op het circuit niet drukken. Zeker niet toen Max Verstappen er met de winst vandoor ging.

Behoorlijk druk

De gezelligheid beperkt zich niet tot de tribunes bij het circuit. Ook in het centrum van Zandvoort was het dit weekend gezellig en in sommige cafés behoorlijk druk. Terwijl mensen op schermen in het café zagen hoe Verstappen zaterdagmiddag de poleposition veroverde, beoordeelden toezichthouders van ATC of de drukte binnen de perken bleef.

Ondanks de grote drukte, viel de omzet voor de lokale middenstand toch flink tegen, aldus handelaar in oranje parafernalia Henk Funderink (59) uit Enschede. Hij stond met zijn kraam in het centrum van Zandvoort, niet in de looproute van het circuitpubliek. Volgens Funderink regelen organisaties van evenementen tegenwoordig vaak hun eigen merchandise en dan kom je er als kleine ondernemer in oranje spullen nauwelijks nog tussen. “Als ik op het terrein zou staan, verkocht ik vijftig keer zoveel.”

Dan heeft de 12-jarige Tymoteusz het beter voor elkaar. Red Bull blikjes, water mét en water zonder prik, cola en een hele stapel krentenbollen. Hij heeft zijn handeltje uitgestald in zijn voortuin, pal aan de doorgaande route waar een stroom aan bezoekers langskot. “Ik heb gisteren voor 130 euro verkocht, maar we hebben ook voor 180 euro ingekocht. De omzet vandaag is nog maar een paar euro, maar ik zit hier ook pas net. Ik spaar voor een computer.”

Extra route

Ook op zondagochtend staan kinderen bij hun kraampjes versnaperingen te verkopen om hun investeringen terug te verdienen. Terwijl de oranje stroom mensen richting het circuit trok voor de climax van het weekend, klonk er op verschillende plekken langs de route muziek. Vanwege de drukte stelde de gemeente een extra route open.

Groot was het gejuich dat opsteeg vanaf het circuit toen duidelijk werd dat Max Verstappen had gewonnen. Verkeersregelaars in de directe omgeving werden hierdoor aangestoken en begonnen ook te juichen en te springen.

Ook op de terugweg klonk zondagavond overal muziek. De grote stroom toeschouwers verplaatste zich soepel richting het station. Op de balkons stonden bewoners te zingen en te springen. “Waanzinnig dat jullie erbij waren,” roept er een naar beneden richting de voorbijkomende feestende toeschouwers.

‘Gedroomde scenario’

Op de terrassen in Zandvoort heerst na afloop een feestelijke stemming. Veel mensen zagen in de café’s de racewedstrijd. Vooral aan het begin van zondagavond was het druk. Op sommige plaatsen werd niet voldoende afstand gehouden. Maar volgens een woordvoerder van de gemeente verliep het al met al goed.

Voor de organisatie van de Grote Prijs van Nederland werd zondag het beste scenario werkelijkheid. “Ik probeer me voor te stellen waar ik nog meer van had kunnen dromen, maar ik kan het niet bedenken,” zei circuitdirecteur Robert van Overdijk. “Dit was het gedroomde scenario.”

Voor volgend jaar hoopt hij de volledige capaciteit van Zandvoort te kunnen gebruiken, dat wil zeggen dagelijks ruim 100 duizend bezoekers. “De lat voor volgend jaar ligt ontzettend hoog. We willen dan de volgende stap zetten en het concept laten zien dat we aanvankelijk voor ogen hadden, ook met het hele entertainmentprogramma eromheen.”