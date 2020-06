Formule 1 gaat weer beginnen, maar nu pas begint de uitdaging

Alexander Albon. Beeld Getty Images

Zeven maanden na de laatste actie in Abu Dhabi wacht de Formule 1-coureurs eindelijk weer een raceweek. Vrijdag trainen, zaterdag kwalificeren en zondag racen op de Red Bull Ring in Spielberg. Aan de actie op de baan is niet gesleuteld. Maar de doorgaans zo bruisende wereld naast het asfalt zal na corona anders zijn in het Oostenrijkse Spielberg, waar het ‘nieuwe normaal’ van de Formule 1 begint. Sobertjes, leeg, klinisch.

Niet alleen de tribunes blijven onbezet, ook de paddock zal voorlopig niet de pleisterplaats van de koningsklasse zijn. Formule 1 ontkomt net als voetbal niet aan strakke protocollen en social distancing. Liefst 74 pagina’s dik is het FIA-document ‘Return to Motor Sport in the Covid-19 Pandemic’. Het leest een beetje als het Oude Testament, zoveel wordt er verboden en sterk afgeraden.

Sponsoren, vip’s en fans? Voorlopig niet welkom. Media? Slechts een minimale afvaardiging. Van de teams wordt alleen essentieel personeel verwacht. ‘Slechts’ 80 man per team, waar dat in het verleden nog wel eens kon oplopen tot 130 man. De blitse motorhomes blijven dan ook thuis, veel te veel werk om die gigantische bouwwerken op te bouwen, draaiende te houden en weer af te breken. Tentjes en luifels achter de garage volstaan, back to basic.

De maximale omvang van het operationele personeel – de handen aan en om de auto – blijft gewoon staan op 60 man. “Wat we op afstand kunnen doen, doen we op afstand, maar in een proces als een pitstop ga je straks geen verschil zien,” beloofde Ferrari’s sporttechnische topman Laurent Mekies al.

Coronatest

Zonder negatieve coronatest kom je het circuit niet op en elke vijf dagen wordt opnieuw getest. Bovendien wacht bij elke entree opnieuw een temperatuurcheck. Mondkapjes, gezichtsbescherming, spatschermen, zeker in de pitboxen gaan die snel een vertrouwd beeld vormen. “Het werkt anders, een beetje claustrofobisch, zeker als het heet is,” vertelde Red Bull-teambaas Christian Horner aan Ziggo Sport na zijn testdag op Silverstone. “Normaal heb je genoeg aan één blik, een gezichtsuitdrukking. Zo vertrouwd draait een team. Dat wordt allemaal weer even wennen.”



Mercedes’ logistiek manager Karl Franson zat de laatste weken ‘elke dag urenlang aan de telefoon’ om alle reisbewegingen te plannen. Complete teams reizen nu met privé-charters naar de luchthaven van Zeltweg, naast de Red Bull Ring, om contact met locals te vermijden. Tussen de twee races door mag niemand naar huis of zonder reden het hotel uit. En per auto gaat het na de tweede zondag vijf uur naar het oosten, waar op de Hungaroring nog eens hetzelfde protocol wacht.

Op eigen initiatief werkt een team als Ferrari zelfs met ‘sub-bubbels’. Mocht er toch een besmetting zijn dan hoeft zo niet de hele crew 24 uur uit voorzorg in zelfisolatie. Thuis op Maranello staat zelfs een klein team klaar om ter vervanging in te vliegen. “Er zijn limieten aan wat we kunnen doen, maar we zorgen er zeker voor dat een aantal mensen meteen in kunnen springen, mocht dat nodig zijn,” aldus Mekies.

Races

Een week voor de start ligt er nog altijd maar een behapbaar Europees kalendertje van acht races. Op de aangekondigde uitbreiding van dat schema blijft het vooralsnog wachten. Niet zo vreemd ook. Met de continue veranderende reisbeperkingen bleek dit continentale schema zelfs al een breinkraker van jewelste.

“Voor de sport is het van groot belang dat we dit jaar doorkomen, dus we moeten heel voorzichtig zijn en ons aan alle regels houden,” waarschuwt McLaren-teambaas Zak Brown. “We hebben allemaal de laatste maanden overleefd, maar we zijn er nog niet. We hebben nog een lange weg te gaan.”

De motoren starten weer. Maar nu begint pas de echte uitdaging: Formule 1 draaiende houden.