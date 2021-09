Formule 1 draait nog maar om één duel: Verstappen vs. Hamilton

Zandvoort verheugt zich op tweestrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Beeld Formula 1 via Getty Images

Max Verstappen

Nederland kent ‘Maxmania’, maar ook in het buitenland is Max Verstappen erg populair. ‘De pers in het buitenland is soms nog lyrischer dan de Nederlandse pers,’ zegt analist en voormalig Formule 1-rijder Robert Doornbos. ‘Niki Lauda noemde hem het grootste talent van de eeuw. Max heeft echt al zijn stempel gedrukt op de Formule 1.’

Die populariteit in binnen- en buitenland komt niet alleen door Max’ snelle opkomst en zijn spectaculaire inhaalmanoeuvres, maar vooral ook doordat dankzij Red Bull en ­Verstappen de jarenlange hegemonie van ­Mercedes en Hamilton voorbij is. Het is ­eindelijk weer spannend in de Formule 1.

“Het komt ook door de manier waarop hij praat,” zegt Formule 1-analist en vermaard autocoureur Tom Coronel. “Recht voor zijn raap, hij praat nooit met een politieke agenda. Bij Max is zwart zwart en wit is wit. Dat heeft hij geleerd van zijn vader Jos.”

“Max is een supernatuurtalent,” zegt Doornbos. “En daarbuiten een aardige, relaxte gozer.”

Wel opmerkelijk: Neerlands trots heeft geen dag van zijn leven in Nederland gewoond. Max Verstappen wordt in 1997 geboren in het ziekenhuis van Hasselt en groeit op in Maaseik, net over de grens in Belgisch Limburg, tot hij op 18-jarige leeftijd naar Monaco verhuist – en niet alleen voor de zon.

Zijn Belgische moeder Sophie Kumpen is in haar jeugd een begenadigd karter; ze ontmoet vader Jos Verstappen dan ook op de kartbaan. Jos Verstappen zelf rijdt 107 grand prixs en is tot begin deze eeuw met twee podiumplaatsen de succesvolste Nederlandse Formule 1-rijder – beide keren eindigt hij op de derde plaats. Hij heeft alleen het imago dat zijn races nogal eens in de grindbak eindigen.

Droomplaatje

Vader Jos infecteert zoon Max van jongs af aan met zijn fanatisme voor de racesport, maar dan zonder de roekeloosheid. En anders dan Jos wordt Max, na een onstuimig begin, een coureur die tijdens races de rust zelve is. “Jos heeft een hoop leergeld betaald,” zegt Doornbos, “dat heeft hij allemaal kunnen doorgeven aan Max. Hoe gaaf is dat? Vader en zoon, beiden in de Formule 1. Dat is een droomplaatje.”

Max Verstappen. Beeld Formula 1 via Getty Images

Het begint al jong. Volgens een fraaie anekdote krijgt Jos tijdens een raceweekend een snikkende, 4-jarige Max aan de lijn. Of hij alsjeblieft in een kart mag rijden.

Jos vindt zijn zoon eigenlijk nog twee jaar te jong, maar hij gaat overstag. Enkele jaren later al wint Max zowat alles wat er te winnen valt in de kartsport, ook van jongens die drie, vier jaar ouder zijn. Omdat de kleine Max zo weinig weegt, moet hij kilo’s lood in zijn kart leggen om dat voordeel te compenseren. Omdat winnen nog altijd te makkelijk gaat, mag Max van zijn vader alleen nog in bochten inhalen en niet meer op het makkelijkere rechte stuk.

Als Max nog geen tien jaar is, scheiden zijn ouders en hij gaat bij zijn vader wonen. Die geeft hem een harde leerschool. Na een nederlaag praat hij soms twee dagen niet met hem. Hun relatie is soms moeizaam, maar altijd loyaal.

In 2015 maakt Verstappen zijn debuut in Melbourne. Hij is dan 17 jaar en 166 dagen oud, de jongste Formule 1-rijder tot dan toe. Hij heeft nog niet eens zijn rijbewijs. De eerste seizoenen wordt hem wel jeugdig en roekeloos, rijgedrag verweten, maar hij wint na zijn eerste seizoen wel meteen de prijzen voor ‘Rookie of the Year’, ‘Personality of the Year’ en ‘Action of the Year’. Een jaar later wint hij zijn eerste grand prix, in Barcelona. Het is het begin van Maxmania.

Net als Hamilton neemt ook Verstappen afstand van zijn vader, die zich de eerste jaren bij Red Bull nog overal mee bemoeit, maar op voorspraak van de Red Bull-leiding een stapje terug doet. Het werk van Jos zit erop.

De rest is ruis

Het Engelse zakenblad Forbes heeft berekend dat Verstappen 35 miljoen euro per jaar verdient, de op één na best betaalde coureur in de Formule 1. De best betaalde is Hamilton met 52 miljoen euro. De vraag is: hoe lang nog?

“De rijstijl van Max is feller dan die van Lewis,” zegt Coronel. “Voor Max telt maar één ding: de wereldtitel, de rest is ruis. Al stort de hele wereld om hem heen in, het interesseert Max geen reet – en dat siert hem.”

Toch is ook Verstappen wel degelijk sociaal betrokken, wil Doornbos graag benadrukken. “Toen ik hem eens vroeg voor een goed doel, deed hij dat meteen. Hij wilde dat wel per se buiten de publiciteit. Ook Max heeft het hart op de goede plaats.”

Lewis Hamilton. Beeld Getty Images

Lewis Hamilton

Hij is model, stijlicoon, zakenman en rapper. Een glamourboy met diamanten oorbellen en een telkens veranderend kapsel, die P. Diddy en Pharrell Williams tot zijn vrienden rekent en op bezoek gaat bij Nelson Mandela en Bill Clinton. Net zo goed is hij klimaatactivist en voorloper bij de Black Lives Matterbeweging.

Daarnaast is Lewis Hamilton ook nog zevenvoudig wereldkampioen Formule 1, een evenaring van die andere grootheid in de sport, Michael Schumacher. Dit seizoen kan Hamilton de beste aller tijden worden, als Max Verstappen niet dwarsligt.

Hij is ook de enige zwarte coureur, de Tiger Woods van de autosport en daarom staat hij al enkele jaren in de Time Top 100 van invloedrijkste personen ter wereld.

Toch lijkt autoracen niet meer het enige voor Hamilton. De laatste jaren gebruikt hij zijn gigantische netwerk op de sociale media (23,5 miljoen volgers op Instagram, 5,7 miljoen op Facebook en 6,5 miljoen op Twitter) om zijn boodschap voor een betere wereld te verspreiden. In 2017 werd hij belijdend veganist en na de dood van George Floyd nam hij het het initiatief voor aanvang van een Grand Prix te knielen bij de startlijn, een actie waar Max Verstappen niet aan meedeed.

Hij wil dat Tommy Hilfiger zijn eigen kledinglijn zo snel mogelijk van volledig gerecylede stoffen maakt en ook verkocht hij zijn privévliegtuig, een knalrode. Hij wil geen plastic materiaal meer in de buurt hebben, inclusief zijn tandenborstel, en hoopt op korte termijn klimaatneutraal te leven.

Klimaatdoelen

Collega-racers, onder wie Verstappen, reageerden zacht gezegd verbaasd op de klimaatdoelen van dit boegbeeld van een sportindustrie die toch niet meteen bekendstaat om haar milieuvriendelijkheid.

“Ik hou van benzine,” zegt Verstappen, gevraagd naar de milieuidealen van Hamilton. Overigens verklaart Hamilton dat hij niets heeft met Formule E, de racetak op elektrische motoren.

“Lewis is een committed jongetje,” zegt Formule 1-analist en zelf vermaard autocoureur Tom Coronel. “Hij is een beetje filosofisch. Max is instinctief, met nog een beetje emotie. Bij Lewis ziet het eruit dat alles heel goed gepland is. Maar hij heeft er hard voor moeten vechten om te komen waar hij nu is.”

Lewis Hamilton wordt in 1985 geboren in Stevenage, een stadje ten noorden van Londen. Moeder Carmen Larbalestier is Brits, de roots van vader Anthony Hamilton liggen op Grenada. Twee jaar na de geboorte van Lewis gaan zijn ouders uit elkaar. Veel geld is er niet, Lewis heeft geen eigen bed en slaapt op de bank, en zijn vader heeft meerdere baantjes om de grote hobby van zijn zoon te kunnen betalen: karten.

“Rond wedstrijden sliepen ze in de auto en aten bonen uit blik,” zegt analist en voormalige Formule 1-rijder Robert Doornbos. “Hij is een straatvechter.”

Het talent van Hamilton valt snel op, en op zijn veertiende krijgt hij een plekje in de talentenstal van McLaren. Acht jaar later debuteert hij in de Formule 1 en hij eindigt dat seizoen meteen met slechts één punt achter Kimi Raikkonen. Een jaar later is het wel zo ver: de 23-jarige Hamilton is de tot dan toe jongste wereldkampioen.

Breuk

Maar zijn echte triomf begint na de breuk met zijn vader die inmiddels zijn manager is, en zijn overstap naar het al snel oppermachtige Mercedes. Tussen 2014 en 2020 wint Hamilton, op 2016 na, elk jaar de wereldtitel. Toch sluit het Engelse publiek hem niet unaniem in de armen. Een deel van de – witte – achterban kan zich maar lastig identificeren met de zwarte activist, vergelijkbaar met de voetbalinternational Raheem Sterling die ook een haat-liefderelatie heeft met een deel van de Engelse voetbalfans.

Het weloverwogen karakter van Hamilton komt ook terug in zijn rijstijl, zeggen kenners. “Zijn stijl is iets minder aanvallend en wat afwachtender dan die van Max,” zegt Coronel. “Er zit was meer rust in. Maar nu het dit jaar een stuk minder gaat, zie je een bepaalde paniek bij Lewis, en onsportiviteit.”

Zo viert Hamilton eerder dit jaar zijn overwinning op het Engelse circuit van Silverstone, terwijl Verstappen op dat moment voor onderzoek in het ziekenhuis is, nadat Hamilton hem van de baan heeft getikt.

Doornbos: “Ik denk niet dat die twee samen op vakantie gaan, maar dat hoeft ook niet. Ze leveren strijd op het circuit. Daarnaast leven ze een heel ander leven.”