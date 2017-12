Formidabele Neres excelleert bij thuiszege Ajax

Ajax zette kort voor kerst nog bijna zijn kampioenskansen op het spel. Na het ontslag van trainer Marcel Keizer won de ploeg met interm-trainer Michael Reiziger op de bank zondagmiddag met pijn en moeite van Willem II (3-1).



Ajax werd na rust gered door de vleugelaanvallers David Neres en Justin Kluivert, die de laatste twee maanden zijn opgebloeid. Kluivert trok de stand in de 65ste minuut gelijk met een schot in de bovenhoek. Dat was een kopie van zijn treffer tegen FC Twente, het bekerduel dat woendsdagavond na penalty's verloren ging en die trainer Marcel Keizer uiteindelijk de kop kostte.



Daarna vestigde David Neres alle aandacht op zich met een schitterende actie op de rechterflank waarin hij verdediger Jop van der Linden te kijk zette. Kasper Dolberg profiteerde van dat sublieme voorwerk (2-1). Het derde doelpunt maakte Neres zelf, in buitenspelpositie weliswaar, maar het hakje waarmee invaller Siem de Jong de Braziliaan vrij zette voor keeper Branderhorst mocht er zijn.



Ajax krabbelde op onder aanvoering van Kluivert (18) en Neres (20) na een wanstaltige eerste helft. In de laatste wedstrijd van dit kalenderjaar zat Reiziger (trainer Jong Ajax) waarschijnlijk eenmalig op de bank, want de clubleiding hoopt vanavond nog rond te komen met Erik ten Hag als nieuwe trainer.



Verrassing

Reiziger moest snel schakelen, zei hij na de zege. "Donderdag zat ik nog in de voorbereiding op het duel van Jong Ajax met Volendam. Het ontslag van Marcel Keizer kwam voor mij ook als een verrassing. Ik heb Marcel niet meer gesproken, maar ik vond dat ik dit moest doen voor de club. Je zet alles opzij om de wedstrijd tegen Willem II in goede banen te leiden."



Reiziger veranderde niet veel aan de opstelling. Daar was volgens hem geen reden toe, want het spel van Ajax vertoonde de laatste weken een stijgende lijn. "En ik verwacht dat we die doortrekken." Maar het tegenovergestelde gebeurde. De murw gebeukte spelersgroep leverde tegen Willem II een ondermaatse prestatie.



De Tilburgers kwamen kort na rust volkomen verdiend op voorsprong door Fran Sol, die met 9 doelpunten clubtopscorer is. Willem II combineerde simpel en efficiënt tussen de nerveuze Ajacieden door. Cruciaal was de blessure van Fernando Lewis, de rechtsback die Kluivert een uur lang aan banden had gelegd. Zodra Lewis het veld had geruimd zette de jonge Ajacied zijn elftal op het spoor van de zege.



Ten Hag

Tevredenheid bij Ajax na de moeizame zege. De club had de achterstand op PSV de laatste weken gehalveerd, maar leek zondagmiddag zijn eigen glazen in te gooien. Het wachten is nu op de aanstelling van Erik ten Hag. De beoogde opvolger van Keizer verloor zaterdagavond met FC Utrecht van degradatiekandidaat NAC. De meegreisde fans van Utrecht waren niet mild voor Ten Hag. 'Laat je club maar in de steek,' zongen zij.



"Die reacties zijn de emoties van de mens,'' zei Ten Hag. "Ik heb de focus op de wedstrijd gehouden, maar het optreden van vanavond was teleurstellend. Voetbal speel je met je hart. En met zijn elven. Ik heb een aantal spelers gezien die niet brachten wat ze brengen moesten. En je bent nog altijd zo goed als je zwakste schakel. Voor deze nederlaag acht ik mezelf verantwoordelijk. Dit optreden en dit resultaat doen pijn.''



Ten Hag zal in het nieuwe jaar bij Ajax beginnen met een trainingskamp in het Portugese Lagos (8 t/m 13 januari). Daarna kan hij zijn borst natmaken met wedstrijden tegen Feyenoord (thuis) en tegen zijn huidige werkgever, FC Utrecht (uit).