Flitsend Ajax is genadig voor NEC

Uit naar Ajax is voor NEC nooit een makkelijke wedstrijd geweest. Maar trainer Rogier Meijer en zijn spelers hadden zich toch iets anders van de rentree in de eredivisie voorgesteld. NEC, in 2017 gedegradeerd, keek halverwege de eerste helft al tegen een achterstand van 4-0 aan. Die voorsprong van Ajax was niet eens geflatteerd. Het had ook al zomaar 5-0 of zelfs 6-0 kunnen staan.

Ajax wist vorige week dat het nog niet helemaal klaar was voor de strijd met PSV om de Johan Cruijff Schaal. Maar de nederlaag van 0-4 deed toch pijn bij de de club uit Amsterdam. “Het was hier afgelopen week zeker niet gezellig,” erkende trainer Erik ten Hag die zijn club scherp aan het seizoen in de Eredivisie zag beginnen.

NEC bood weinig weerstand, maar Ajax gunde de tegenstander in de openingsfase ook nauwelijks tijd en ruimte. Noussair Mazraoui heeft zijn aflopende contract nog steeds niet verlengd. Maar de rechtsback krijgt van Ten Hag voorlopig wel de voorkeur boven Devyne Rensch, die door Louis van Gaal is opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor het drieluik met Noorwegen, Montenegro en Turkije in de WK-kwalificatie.

Wijziging speelwijze

Mazraoui bereidde de 1-0 van Sébastien Haller voor en tekende zelf voor de 2-0. Bart van Rooij (eigen doelpunt) en Dusan Tadic lieten de score binnen 20 minuten oplopen naar 4-0. Even leek een monsterscore als vorig seizoen tegen VVV- Venlo (0-13) in de maak. Dat besefte kennelijk ook trainer Meijer van NEC. Hij haalde aanvaller Magnus Mattsson snel naar de kant en bracht met Edgar Barreto een vijfde middenvelder. Met de 37-jarige routinier in de ploeg moest NEC voor rust alleen nog een treffer van Tadic toestaan.

De meeste toeschouwers in het voor twee derde gevulde stadion gingen er na rust eens goed voor zitten. Ze hoopten op een doelpuntenfestijn maar zagen Ajax veel gas terug nemen. Trainer Ten Hag besloot Tadic, Davy Klaassen, Edson Álvarez en Lisandro Martínez enige rust te gunnen. Lasse Schöne, dit seizoen spelend voor NEC, oogstte in de tweede helft het meeste applaus. De Deen kreeg een staande ovatie toen hij zo’n kwartier voor het einde naar de kant mocht.