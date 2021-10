Flekken is een typische ‘Van Gaal-keeper’, aldus Van Gaal

Bondscoach Louis van Gaal heeft voor het eerst Mark Flekken en Noa Lang opgeroepen. Beeld ANP

De selectie van het Nederlands elftal bestaat uit 26 spelers. Maandag om 18.00 uur wordt de eerste training afgewerkt. Vrijdag speelt Oranje uit bij Letland, volgende week maandag is Gibraltar de tegenstander in Rotterdam.

Van Gaal sprak ook over Georginio Wijnaldum. De middenvelder is sterkhouder bij Oranje, maar zit regelmatig op de bank bij zijn nieuwe club Paris Saint-Germain. “Natuurlijk maak ik mij daar zorgen om. Maar de alarmbellen gaan nog niet af. Ik heb heel veel vertrouwen in bepaalde spelers,” aldus de bondscoach.

Naast Flekken maakt ook Noa Lang voor het eerst zijn opwachting bij Oranje. Van Gaal gaf aan dat Lang een optie is voor de rechtsbuitenpositie, als concurrent voor Steven Berghuis. “Dat is één van de redenen dat ik hem geselecteerd heb.”

Arnaud Danjuma Groeneveld is in vorm bij Villarral, maar behoort niet tot de selectie van Van Gaal. “Hij is van club veranderd. Dat heeft hij laat gedaan. Eerst viel hij vooral in, nu doet hij het geweldig,” aldus Van Gaal. “Hij kon er ook bij zijn, maar dat heb ik niet zo besloten. Ik ben hartstikke blij dat hij het zo goed doet. Ik kan me niet voorstellen dat hij er de volgende keer niet bij is. Maar hij kan ook zomaar in een vormdip belanden.”

Oranje koploper

Het Nederlands elftal is na zes duels koploper in groep G met dertien punten. Noorwegen heeft ook dertien punten, maar een minder goed doelsaldo. Turkije volgt met elf punten en Montenegro met acht.

Na de twee wedstrijden tegen Letland (vrijdag om 20.45 uur Nederlandse tijd in Riga) en Gibraltar (volgende week maandag om 20.45 uur in Rotterdam) speelt Oranje in november tegen Montenegro (uit) en Noorwegen (thuis). Dat zijn de laatste twee kwalificatiewedstrijden voor het WK van volgend jaar in Qatar.