Financieel directeur Jeroen Slop vertrekt bij Ajax

Ajax laat weten dat de beslissing in gesprek met de Raad van Commissarissen (RvC) en algemeen directeur Edwin van der Sar is genomen. In het persbericht staat dat Slop vertrekt bij de club omdat hij iets anders wil gaan doen.



"Ik ben inmiddels twintig jaar werkzaam bij Ajax," aldus de 57-jarige Slop. "Het waren hele intensieve jaren, met veel hoogtepunten en natuurlijk ook met minder leuke fases. Wat me altijd bij zal blijven zijn de bijzondere trajecten met buitenlandse clubs die hebben geleid tot grote transfers. Dan denk ik aan het vertrek van Zlatan Ibrahimovic naar Juventus en Jan Vertonghen naar Tottenham Hotspur. Maar ook aan de inkomende transfers zoals die van Cristian Chivu en Dusan Tadic."



Ajax Cape Town

Slop kwam in 1998 bij Ajax in dienst. Bij Ajax heeft Slop lange tijd, naast de financiële portefeuille, ook de verantwoordelijkheid gehad over onder meer de afdelingen wedstrijdzaken, veiligheid, supporterszaken en IT. Slop legt als gevolg van zijn vertrek bij Ajax tevens zijn bestuursfunctie bij Ajax Cape Town neer.



Wie de opvolger wordt van Slop is nog niet bekendgemaakt.