‘Fifty-fifty? Ik denk nog steeds dat Ajax doorgaat’

In de speciale, extra morning after-editie van Branie, de podcast van Het Parool en Ajax Showtime, ontkomen presentator Menno Pot, ‘Showtime’-hoofdredacteur Bart Veenstra en ‘onze man in Lissabon’ Dick Sintenie ook niet aan dat gevoel van teleurstelling. Ajax speelde gewoon niet zo goed.

Hoe kon dat gebeuren? Dick Sintenie, vanuit Lissabon: “Je merkte in de beginfase dat het publiek kritisch reageerde op alles wat er mis ging bij Benfica: veel balverlies, gaten in de verdediging. Er werd wat gefloten hier en daar. Maar gaandeweg merkte je dat ook de Portugese aanhang het ging voelen: Benfica hoeft hier niet op de slachtbank te belanden. Ajax heeft de tegenstander eigenlijk zelf in het zadel geholpen.”

Branie zou Branie niet zijn als het optimisme uiteindelijk niet overheerste. Bart is nog de voorzichtigste (‘fifty-fifty’). Menno en Dick zien het zonniger in. En daar hebben ze zo hun redenen voor.

Vanaf nu na elk Ajaxduel in de Champions League: een extra morning after-editie van Branie. Nog minimaal drie, is de verwachting van de makers.

Beeld Moker Ontwerp