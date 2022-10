FIA bevestigt: Red Bull gaf iets te veel geld uit in Formule 1-seizoen 2021, straf nog niet duidelijk

Max Verstappen. Beeld REUTERS



In het eigen communiqué vermeldt de FIA niet hoeveel Red Bull Racing exact te veel uitgegeven heeft over 2021, het seizoen dat Max Verstappen zijn eerste titel pakte. Het gaat echter om een ‘kleine overschrijding van de uitgaven’. De verwachting is zeker niet dat de titel van Verstappen in gevaar is, aangezien daar een forse overtreding voor moet zijn gemaakt van vele miljoenen boven de budgetlimiet.

Er volgt nu niet meteen een straf. De FIA werkt met een certificatenprocedure. De zeven teams die binnen het budgetplafond bleven, hebben voldaan aan de verplichtingen voor zo’n certificaat. Voor overtreders volgt eerst een hoorzitting, daarna valt pas een beslissing over eventuele straffen.

Verplichte puntenaftrek

Bij Red Bull Racing zijn procedurefouten en een ‘kleine overschrijding van de uitgaven’ geconstateerd. Aston Martin zou procedurefouten hebben gemaakt volgens de FIA. En bij Williams was eerder al een procedurele overtreding geconstateerd, maar dat team heeft al meegewerkt aan een oplossing en heeft zo voldaan aan de financiële regels.

De FIA Cost Cap Administration beraadt zich momenteel op de juiste manier van handelen wat betreft de overtredingen die gemaakt zin door Aston Martin en Red Bull Racing en communiceert later over een eventuele strafmaat.

Een kleine overschrijding van de uitgaven (minder dan vijf procent van het kostenplafond) kan resulteren in financiële sancties en/of kleine sportieve sancties. Alleen een overtreding van de materiële overschrijding (groter dan vijf procent kostenplafond) kan resulteren in verplichte puntenaftrek voor het constructeurskampioenschap en extra financiële sancties en/of materiële sportstraffen.