Feyenoords Europese reis is al geslaagd. Volgt ook de bekroning?

Arne Slot kan na Ernst Happel, Wiel Coerver en Bert van Marwijk die vierde trainer worden die met Feyenoord een Europese prijs wint. Beeld ANP

Feyenoorder Orkun Kökçü zegt het weleens tegen zijn medespelers: “We hoeven alleen nog maar te voetballen, boys.” De ploeg is uitgebreid gebriefd door de technische staf over wat er in de wedstrijd te verwachten valt. Tijdens de reis kriskras door Europa, die al in juli begon, kwamen de Rotterdammers naar eigen zeggen zelden voor verrassingen te staan.

Trainer Arne Slot bleek over voorspellende gaven te beschikken. En als die uitbleven, was er altijd de eigen filosofie om op terug te vallen. De hoge intensiteit in het druk zetten, de voortdurende loopacties, het vermogen om op het veld steeds weer een man meer te creëren. Gesteund door het feit dat er nauwelijks blessureleed te bespeuren viel in de Kuip.

In dat opzicht is de droomreis door Europa ook zonder het omhooghouden van de Conference League-bokaal al geslaagd, zeker voor een club waar tot voor kort elke Europese tegenstander een ongekende worsteling kon opleveren.

Juiste koers ingezet

Maar deze prijs mee naar huis nemen, dat zou de bekroning zijn van een voor Feyenoord prachtig Europees seizoen. En uiteraard een duidelijk signaal dat de door technisch directeur Frank Arnesen én trainer Arne Slot ingezette koers de juiste is.

José Mourinho zou, als het hem wordt gevraagd, om al het voorgaande grinniken. Proces, juiste koers, eigen kracht, nauwelijks blessureleed – de Portugees denkt maar één ding: winnen. Hoe? Het is hem om het even, als hij donderdag op Leonardo da Vinci International Airport maar landt met een beker onder zijn arm.

Slot gaf toe rekening te houden met een verrassing van de Portugees. “Dat doet hij vaker,” zei de Feyenoordtrainer. “Het zou mij verbazen als hij van achteruit wil opbouwen. Maar misschien verrast hij ons.” Als Feyenoord hetzelfde doet als in de 55 voorgaande wedstrijden dit seizoen, dan liggen er woensdagavond serieuze kansen voor zijn team. En voor Slot zelf om aan te sluiten in het rijtje Ernst Happel, Wiel Coerver en Bert van Marwijk. Trainers die met Feyenoord een Europese prijs wonnen.

Rol van de supporters

Of zou de spanning vat krijgen op zijn elftal? De gedachte dat de hele wereld meekijkt en één fout je kan achtervolgen tot in lengte van jaren, zou zich in het brein van de spelers kunnen nestelen. “Je weet nooit wat spanning doet,” zei Slot. “Spanning van een finale, die zal er zijn. Maar ik denk dat als we zoveel mogelijk doen wat we al heel lang doen, we het beste voor de dag komen.”

In dat licht bezien is het prettig dat Justin Bijlow weer onder de lat zal plaatsnemen. Feyenoords beste keeper is weer fit.

“Dat er zoveel supporters hier en in Nederland met ons bezig zijn, vormt voor ons een uitdaging, geen last,” zei Slot. Dat zinnetje leek tijdens de persconferentie een beetje op de bravoure van afgelopen zomer, toen Slot parmantig het trainingscomplex opwandelde en meteen beweerde dat Feyenoord, ondanks het gebrek aan financiële mogelijkheden, ‘zwaar dominant voetbal’ zou gaan spelen. In die periode reageerde de trainer met een brede glimlach als hij hoorde dat in artikelen en podcasts over hem werd gezegd dat hij bijna over toverkracht moest beschikken om dit elftal weer aan de praat te krijgen. Het lukte hem toch – en nog in sneltreinvaart ook.

Wie dit seizoen vanaf de zijkant naar Feyenoord keek, dacht vaak: dat komt vandaag wel goed. Zoals Jens Toornstra in Tirana alvast ‘een mooie wedstrijd’ voorspelde. Dat laatste, daar hoopt Slot ook op.

Mourinho niet. Hem zal het een rotzorg zijn of de mensen in de finale van AS Roma genieten. Als hij na Louis van Gaal (2010, Internazionale - Bayern München 2-0) en Peter Bosz (2017, Manchester United - Ajax 2-0) maar weer een bewierookte trainer uit Nederland terug op aarde kan zetten.