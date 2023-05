Feyenoorder Hartman voetbalt op een wolk en kan wel in de Oranje-selectie

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Quilindschy Hartman Beeld Getty

Een 8 voor Quilindschy Hartman

Waarom wel Malacia in de selectie van Koeman en niet Hartman? (Ik sla de voornaam even over.) Malacia is zijn basisplek kwijt bij Ten Hag en Hartman voetbalt op een wolk. Leuke jongen ook, dreigend rood tegen Ajax is vergeten, aanvallend goed, mentaliteit staat buiten kijf. De vervanging van Kenneth Taylor door Veerman lag voor de hand. Bij de centrale middenvelders gaan er kandidaten afvallen: Wieffer, Veerman, Koopmeiners, Reijnders, Klaassen, De Roon en Frenkie de Jong zijn veel opties. De eerste vijf moeten knokken. Reijnders, Klaassen en Koopmeiners hangen spartelend aan de rand van de tobbe. Kenny Tete zag ik een paar keer spelen bij Fulham: niet slecht. Vijf assists is geen kattenpis in de Premier League. Hij is geen Dumfries maar wel een waardige stand-in. Hoe zou mijn verdediging er uitzien? Dumfries-De Ligt-Botman-Aké. Liever verdedigers dan een soevereine veldheer.

