Feyenoordcoach Slot wil vloek van Mourinho uitwissen: ‘Maar Roma is een moeilijk te kloppen ploeg’

Revanche voor de verloren finale van de Conference League is één, maar het draait donderdagavond bij Feyenoord in De Kuip tegen AS Roma ook om het over de knie leggen van José Mourinho. Iets dat al jarenlang bijna onbegonnen werk bleek.

Of Arne Slot nog contact had gehad met José Mourinho na de Conference League in Tirana? Of het makkelijker is om hem te verslaan in een dubbele confrontatie dan in één allesbeslissende finale? Wat je tegen elftallen die onder leiding staan van Mourinho vooral niet moet doen? Wat Slot ervan vindt dat Mourinho riep dat dit Feyenoord minder sterk is dan de ploeg die vorig seizoen de Conference Leaguefinale haalde?

Feyenoord speelt in de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma maar het voelt alsof er op het scorebord in De Kuip zou moeten staan: Feyenoord-Mourinho, zoals er over precies een week wederom tegen Mourinho moet worden gespeeld, maar dan in Rome.

In rouw dompelen

De Portugees dompelde als trainer van Internazionale ooit Louis van Gaal in rouw door het Bayern München van de Nederlander in de finale van de Champions League over de knie te leggen. Peter Bosz krijgt nu nog vragen over het ontbreken van plan B in Zweden toen Mourinho als coach van Manchester United opponent Ajax vloerde in de finale van de Europa League. En ook Arne Slot weet hoe het is om kopje onder te gaan tegen Mourinho in een finale. In Tirana griste AS Roma vorig seizoen de Conference Leaguebeker voor de neus van de Rotterdammers weg.

De gemene deler bij de Nederlandse trainers die vol op de aanval durfden te spelen tegen The Special One. Na de verloren finales hadden ze alle drie het idee dat er meer in had gezeten, dat de nederlaag eerder ongelukkig was dan dik verdiend. Sterker nog, Slot raakte er deze week van overtuigd toen hij de eindstrijd van afgelopen mei nog eens minutieus onder de loep nam. “Er werd gezegd dat Feyenoord die dag zichzelf niet was, maar dat vond ik niet,” zei Slot. “We hadden heel prima aanvallen. We hebben heel veel goed gedaan.”

Maar net als Van Gaal en Bosz kwam ook Slot op achterstand tegen de gehaaide Portugees. En dat staat in veel gevallen gelijk aan een nederlaag. Vooral omdat elftallen van Mourinho vervolgens alles uit de kast halen om te overleven. “Maar ook theater viel mee,” zei Slot. “In mijn hoofd was dat veel erger. Op de laatste tien minuten na, maar dat doen alle clubs als ze voor staan in een finale.”

Stadio Olimpico

In de eigen Kuip moet Slot met zijn spelers een uitgangspositie creëren die perspectief biedt voor de terugwedstrijd volgende week in een afgeladen Stadio Olimpico. Daar speelde Feyenoord eerder dit seizoen tegen Lazio, maar daar was het Italiaanse publiek niet bepaald massaal op afgekomen. Volgende week zal het volledig uitverkocht zijn.

Wat is in de ogen van Slot nou een resultaat waar hij tevreden mee kan zijn met het oog op de return in Rome? Hij hoopt dat Feyenoord Roma minimaal zo goed partij biedt als vorig jaar in de verloren finale. “Want dat zou betekenen dat we eigenlijk maar één echte kans weggeven en tot een aantal fantastische aanvallen komen.”

Is een gelijkspel voldoende? “Dat is nu moeilijk te zeggen,” zegt Slot. Mourinho laat zijn ploegen op eigen veld en op vreemde bodem vrijwel identiek voor de dag komen. “Ik heb wedstrijden teruggekeken en het is bijna zoeken naar een speld in een hooiberg om kansen voor de tegenstander van AS Roma te vinden,” zegt Slot. “En thuis verliest AS Roma in Europese wedstrijden ook vrijwel nooit. Van Real Betis? Kijk eens aan. Maar dit elftal is gewoon een moeilijk te kloppen ploeg. Ja, op achterstand komen, dat moet je dus niet doen. Maar er is nooit een tegenstander waar wij vooraf van zeggen: we kunnen vandaag wel op achterstand komen.”

Bijlow moet er weer staan

Om een Italiaans doelpunt in Rotterdam te voorkomen denkt Slot serieus aan het opstellen van Justin Bijlow. De doelman is weer fit, traint voluit mee en wachten tot zondag in Leeuwarden tegen Cambuur lijkt niet aan de orde. Net als tijdens de finale in Tirana zal de keeper er waarschijnlijk weer meteen moeten staan, al wilde Slot dat niet officieel bevestigen.

Heeft Slot meer kans nu de ontmoeting met Mourinho over twee wedstrijden gaat? “Dat is interessant om over na te denken,” zegt Slot. “Hoeveel finales heeft Mourinho überhaupt verloren? Vanuit dat perspectief mogen we wel blij zijn dat we twee wedstrijden hebben. Maar het is duidelijk dat het ook over twee wedstrijden lastig zal worden. Mourinho is een goede coach, maar ze hebben ook veel goede spelers.”

De Portugees verloor overigens wel een keer van een Nederlandse trainer. In 2017 won Giovanni van Bronckhorst met Feyenoord van de man die toen in dienst was van Manchester United. Tonny Vilhena vloerde die Engelse grootmacht in de Europa League. Maar dat was destijds in de poulefase, vanavond is het een treffen in de knock-outfase. Tegen de eerste échte tegenstander hoorde Slot op hem af worden gevuurd. “Dat AS Roma een nog sterkere tegenstander is dan Sjachtar Donetsk, dat klopt wel.”

En dat Mourinho zou hebben gezegd dat Feyenoord vorig seizoen een beter elftal had dan nu? “Als hij dat een paar maanden geleden heeft gezegd, had ik dat met hem eens geweest,” zegt Slot. “Toen was dat zeker zo. Maar ik denk dat we ons inmiddels enorm hebben ontwikkeld.”