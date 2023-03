Feyenoord wint vlak voor tijd de Klassieker van Ajax en lijkt kampioenschap te beslissen

Beeld ANP

Natuurlijk viel de winnende treffer van Feyenoord in de slotfase. In de 87ste minuut om precies te zijn. De Rotterdammers hebben er dit seizoen patent op. Het is geen geluk, maar een kwaliteit. Fysiek, organisatorisch en mentaal heeft trainer Arne Slot zijn selectie uitstekend geprepareerd, maar ook individueel maken spelers progressie, onder wie de maker van het winnende doelpunt, Lutsharel Geertruida, maar ook een middenvelder als Mats Wieffer. Beiden zijn door bondscoach Ronald Koeman opgnomen in de selectie van het Nederlands elftal, dat komende week tegen Frankrijk en Gibraltar speelt.

Ajax zal zich achter de oren krabben, dat de ploeg wéér werd geklopt uit een corner, ditmaal vermoedelijk met vergaande gevolgen in de kampioensrace. Maar de realiteit is vooral dat Feyenoord over negentig minuten de zaakjes beter voor elkaar had, op een periode in de eerste helft na waarin een 1-0 achterstand werd omgebogen in een 2-1 voorsprong. Feyenoord boog, maar barstte niet. Ajax leek zich te hebben opgeblazen en kon na rust nooit meer echt greep krijgen op Feyenoord, dat afstevent op het kampioenschap. Na zeven gewonnen wedstrijden op rij onder John Heitinga komt deze klap heel hard aan. Het resterende programma is bovendien pittig, met wedstrijden tegen ploegen (PSV en AZ) die ook loeren op deelname aan de Champoions League.

Ajax had zondag de gelegenheid willen aangrijpen om Feyenoord in een rechtstreeks gevecht van de troon te stoten, zoveel was duidelijk geworden in de aanloop naar de topper in de eredivisie. De verwachtingen werden flink opgeklopt. Heitinga had in een open brief op social media zijn licht laten schijnen over de betekenis van de Klassieker, over meer dan een eeuw rivaliteit tussen Ajax en Feyenoord. De interim-trainer sloot zijn epistel af met: ‘Sommige dingen kun je niet leren, sommige dingen kun je niet trainen. Maar dit… moet je voelen. Het is borst vooruit, kin omhoog, Branie.’

In het licht van die woorden was de openingsfase van de kant van Ajax bedroevend. De hoofdrol was voor een jonge Feyenoorder, Quilindschy Hartman. De linksback, die donderdag tegen Sjakhthar Donetsk (7-1) ontbrak wegens ziekte, gaf in de Johan Cruijff Arena binnen vijf minuten zijn visitekaartje af. Hartman ontsnapte op de linkerflank aan de aandacht van Mohammed Kudus en Jorge Sánchez. Zijn voorzet op Santiago Giménez was op maat. De spits van Feyenoord kreeg te veel ruimte van de onrustige Calvin Bassey: 0-1.

Het was een klap die Ajax te boven kwam door een speler die als geen ander weet dat een Klassieker met het mes tussen de tanden moet worden gespeeld: Edson Álvarez. De Mexicaan kopte niet alleen de 1-1 tegen de touwen (17de minuut, corner Steven Berghuis), maar hij was ook de onverbiddelijke sloper op het middenveld, een eenmansleger. De Amsterdammers opereerden bezeten, een handelsmerk van het huidige Feyenoord, dat leek terug te deinzen voor de felheid en hardheid waarmee Ajax de regie in handen nam.

Hartman solliciteerde na de gelijkmaker van Álvarez nadrukkelijk naar zijn tweede gele kaart, maar arbiter Danny Makkelie liet hem – met geel op zak - na een wilde charge op Kudus wegkomen met een vermaning. Feyenoordtrainer Arne Slot wist niet hoe rap hij Hartman daarna moest wisselen. Het belette Ajax niet ook een tweede goal te maken, waarbij Steven Berghuis en Steven Bergwijn het voorwerk deden en Dusan Tadic de afmaker was.

De Arena ging er eens goed voor zitten, de tweede helft, maar aan alles was te merken dat Ajax zichzelf had opgeblazen. Binnen zeven minuten had Feyenoord de schade gerepareerd. Een voorzet van de rechterflank ditmaal, van Alireza Jahanbakhsh, werd met de punt van de schoen verlengd door middenvelder Sebastian Szymánski. Ook dát is een handelsmerk van Feyenoord: de ploeg is veerkrachtig, fysiek sterk en moeilijk te verslaan.

De intense wedstrijd glipte Ajax tussen de vingers door te glippen. De ploeg werd slordiger aan de bal. Het gevecht ontaardde in een worsteling en daarin was Feyenoord veel bedrevener. Heitinga bracht met Francisco Conceiçao, Brian Brobbey en Davy Klaassen nog wel een aantal verse offensieve krachten binnen de lijnen. Kudus had de 3-2 op zijn schoen in de 84ste minuut, maar keeper Timon Wellenreuther had een geweldige reflex in huis.

Met een remise had Ajax misschien nog een beetje hoop kunnen houden op de titel, maar Feyenoord sloeg toe op het moment waarop de ploeg al zo vaak toesloeg dit seizoen.