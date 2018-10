Feyenoord wil uitfans snel weer bij Klassieker

Omdat de Rotterdamse club veel vragen kreeg, besloot het met een verklaring te komen.



Uitsupporters zijn al tien jaar niet welkom meer bij de Klassieker wegens ongeregeldheden in het verleden.



Supportersverenigingen

"Het is de bedoeling begin volgend jaar de gesprekken hierover weer op te starten met Ajax, de supportersverenigingen en de gemeenten. Deze gesprekken zijn vorig jaar op initiatief van Feyenoord ook al weer opgestart, maar deze werden weer on hold gezet na ongeregeldheden tijdens de kampioenswedstrijd tussen PSV en Ajax," aldus Feyenoord.



"Insteek van de gesprekken is te bekijken op welke wijze wellicht al in het seizoen 2019-2020 er weer uitsupporters bij de Klassieker kunnen zijn. Want voetbal is natuurlijk bedoeld om te spelen in de aanwezigheid van supporters van beide clubs."