Feyenoord wil geen uitsupporters bij klassiekers

Supporters van Ajax en Feyenoord O19. Beeld BSR Agency

Dat schrijft de Rotterdamse club op haar website. “Feyenoord moet concluderen dat het punt nog niet genaderd is dat erop vertrouwd kan worden dat wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord onder normale omstandigheden kunnen verlopen indien daar ook uitsupporters bij zijn,” aldus Feyenoord. “De club heeft daarom de andere betrokkenen partijen inmiddels laten weten geen verdere medewerking te verlenen.”

De mededeling is het voorlopige sluitstuk van een discussie die al tien jaar speelt. De afgelopen tijd waren er op hoog niveau toenaderingspogingen om in het komende voetbalseizoen weer wedstrijden mogelijk te maken in aanwezigheid van publiek van beide teams, een langgekoesterde wens van veel supporters. Een overleg tussen de burgemeesters Halsema, Aboutaleb en de veiligheidsdriehoek van Rotterdam en Amsterdam over de kwestie stond al gepland, maar is door de beslissing van Feyenoord overbodig geworden.

De aanleiding zijn nieuwe ongeregeldheden die zich in mei hebben voorgedaan. De harde supporterskernen van beide clubs hebben zich diverse malen misdragen rond wedstrijden tussen AFC Ajax en SC Feyenoord. Half mei ging het mis na afloop van een wedstrijd in Zuid tussen Swift en een amateurteam van Feyenoord, waarna de ruiten van een Feyenoord-spelersbus ingegooid.

Een week later misdroegen Amsterdamse hooligans zich tijdens een wedstrijd tussen de Onder 19-teams van Ajax en Feyenoord op sportpark de Toekomst. Na deze incidenten concludeert Feyenoord dat het ‘onverantwoord en maatschappelijk onacceptabel’ is om uitsupporters te verwelkomen bij de Klassieker.

Na grootschalige ongeregeldheden in 2009 is het Ajax en Feyenoord verboden om publiek mee te nemen bij een treffen tussen de twee rivalen, alleen de thuisfans zijn welkom. Sindsdien is er veel overleg gepleegd, maar tot afspraken kwam het nooit.

Op de achtergrond speelt mee dat de faciliteiten voor de ontvangst van uit-publiek in Rotterdam niet zo goed zijn als in de Johan Cruijff Arena. Feyenoord moet relatief veel stoelen onbezet laten tussen de eigen supporters en het uitvak, als veiligheidsmaatregel, wat de club veel omzet kost. In de Arena is een groot uitvak met hoge schermen, waar uitsupporters makkelijk te beschermen zijn.

ADO Den Haag

Voor volgend seizoen is het ook nog onzeker of er uitsupporters welkom zijn bij de wedstrijden tussen Ajax en ADO Den Haag. Ook hier werden op hoog niveau al toenaderingspogingen gedaan en hielden Ajaxsupporters een demonstratie in Den Haag met het doel om uitsupporters weer toe te laten bij onderlinge wedstrijden.

Supporters van Den Haag bekladden in de week erna diverse plekken in Amsterdam met antisemitische leuzen en groene en gele verf, de clubkleuren van ADO Den Haag. In april werden drie aanhangers van Ajax aangehouden die een granaat aan het supportershome van de club uit de hofstad hadden gehangen.