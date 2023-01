Feyenoord verspeelt punten bij hervatting competitie

Alireza Jahanbakhsh van Feyenoord scoort de 1-1 tegen FC Utrecht. Beeld ANP

In tegenstelling tot PSV (Cody Gakpo naar Liverpool) en Ajax (Daley Blind naar Bayern München) kende Feyenoord op transfergebied een tot dusverre rustige winterstop. Toch werd ook het elftal van trainer Arne Slot er zwakker op. Feyenoord raakte met Gernot Trauner en Quinten Timber twee belangrijke basiskrachten kwijt. Beide spelers komen vanwege blessures voorlopig niet aan voetballen toe.

Slot moest daardoor in de eerste wedstrijd na de winterstop ook aanpassingen doen. De coach koos ervoor rechtervleugelverdediger Lutsharel Geertruida door te schuiven naar de plek van Timber op het middenveld. Marcus Pedersen startte als rechtsback en in het centrum nam Jacob Rasmussen de positie van Trauner in. In de spits kreeg de Braziliaan Danilo de voorkeur boven de Mexicaan Santiago Giménez.

Bij FC Utrecht zat Michael Silberbauer, als vervanger van de in december ontslagen Henk Fraser, voor het eerst als trainer op de bank. De Deense oud-speler van de club kende een droomstart. Na een aanval over rechts legde spits Bas Dost de bal in de derde minuut goed terug op Jens Toornstra. De oud-Feyenoorder, die de Rotterdammers afgelopen zomer verliet, schoof beheerst binnen: 1-0.

Slordig

Het duurde even voordat Feyenoord zich herpakte. Danilo zorgde in de elfde minuut met een schot op de lat voor het eerste gevaar. Feyenoord wist echter niet in het spel te komen en speelde slordig. Utrecht hoefde door die vroege treffer niet voor de aanval te kiezen en hield de ruimtes klein.

Ook in de tweede helft speelde Feyenoord ver beneden niveau. Slot bracht na een uur spelen Giménez, Jahanbakhsh en Mats Wieffer in de ploeg om iets te forceren. Jahanbakhsh stond in de 90ste minuut bij de tweede paal op de goede plek om de 1-1 binnen te schieten. Het elftal van Slot leek daarna nog door te drukken, maar Utrecht hield in een hectische slotfase stand.