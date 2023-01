Feyenoord treft uitzonderlijke maatregelen voor Klassieker: netten voor álle vakken in De Kuip

De eerste keer dat Feyenoord netten plaatste voor de tribunes in de Kuip was in 2016 tegen Manchester United. Beeld ANP

Gewoonlijk neemt Feyenoord in eigen huis alleen zulke maatregelen bij Europese wedstrijden, de eerste keer was in 2016 tegen Manchester United. Nu acht Feyenoord die ook nodig voor het treffen tegen de aartsrivaal, voor het eerst in De Kuip sinds de overstap van Steven Berghuis naar Ajax.

De enige wedstrijd die er toe doet

“Ik vind het buitengewoon jammer,” reageert Kees Lau, voorzitter van supportersvereniging FSV De Feijenoord. “Het is nog nooit voorgekomen dat aan alle kanten netten hangen. Het is een extreme maatregel. Ik had liever meer stewards gezien, net als in het buitenland, die een supporter aanspreken als die wat doet wat niet mag. Ik weet niet wie de aandrijver is voor deze actie, maar ik weet dat Feyenoord het liever niet wil.”

Lau ziet wel dat de wedstrijd na twee edities zonder publiek vanwege corona extra beladen is, ook door de overstap van Berghuis. “Die heeft altijd verklaard dat Feyenoord in zijn hart zit en dat hij van het publiek houdt. Dat hij overstapt naar de grootste concurrent, valt dan niet goed. Maar bovenal is dit de enige klassieker van Nederland. De enige wedstrijd die er echt toe doet voor Feyenoordsupporters. Dit is dé wedstrijd die je moet winnen.”

Kijker thuis zal het merken

“We willen er echt alles aan doen dat deze wedstrijd goed verloopt,” zegt een woordvoerder van Feyenoord. “Helaas heeft de club nu het gevoel dat zij dit moet doen. We hopen ook écht dat het eenmalig is. De Klassieker is eindelijk weer normaal, eindelijk weer met publiek, eindelijk weer de nummer 1 en nummer 2. Behalve op dit terrein, dat is ontzettend jammer.” De netten zouden er ook hangen als Berghuis niet speelt, zo stelt de club.

Bij de laatste Europese wedstrijd tegen Lazio vlogen vanaf de lange zijde, waar geen netten hingen vanwege de televisiecamera’s in het stadion, vele voorwerpen richting de Italianen en de dug-out van de Italianen. Waar bij Europese wedstrijden de vakken dicht op het veld weleens leeg blijven, kiest Feyenoord er nu voor aan alle kanten netten op te hangen. “Na overleg met allerlei instanties hebben wij als organisator van de wedstrijd deze beslissing genomen.” Ajax zou geen extra maatregelen hebben geëist.

“De kijker thuis zal dit helaas merken. Het is een lastige afweging, maar we wilden mensen met een seizoenkaart niet de Klassieker ontnemen op hun eigen vak.” De hele Kuip zal vol zitten ‘op mogelijk een enkele stoel na vanwege andere plekken voor camera’s. Sinds 2009 zijn uitsupporters al niet welkom.

Bus bekogeld met vuurwerk

Bij de twee Klassiekers waar de tribunes in het stadion leeg bleven vanwege coronamaatregelen, ging het twee keer mis buiten het stadion. Begin 2021 werd de ME bekogeld met vuurwerk bij de laatste training. Ook zouden op meerdere plekken confrontaties tussen supporters zijn voorkomen.

Eind 2021 was er een uitbarsting van geweld bij de aankomst van de spelersbussen. De bus van Ajax volgde een alternatieve route, maar werd uiteindelijk toch nog bekogeld met vuurwerk. Het waterkanon werd ingezet om de parkeerplaats schoon te vegen. In totaal hield de politie die zondag 78 mensen aan.

De laatste competitiewedstrijd van Feyenoord tegen Ajax met publiek in eigen huis eindigde in een 6-2 winst begin 2019.

Fans van Ajax zijn dit jaar hoe dan ook weer niet welkom in De Kuip vanwege eerdere ongeregeldheden.