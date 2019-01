Feyenoord sneed dwars door de verdediging van Ajax heen

Maar?

Ook Feyenoord sneed zondagmiddag dwars door de verdediging van Ajax heen. En dan is er zelfs voor eerste keeper Andre Onana geen redden aan.



Wat is er veranderd aan de defensie?

Linksback Nicolás Tagliafico is geblesseerd. Daley Blind speelde op zijn positie. Daarom was er opnieuw een basisplaats voor Lisandro Magallán. De positiewisselingen bij Feyenoord deden de Argentijnse aankoop soms duizelen. Tegenstander Robin van Persie, die zondagmiddag in de spits stond, maakte er twee.



Heeft Ajax Max Wöber te makkelijk naar Sevilla laten gaan?

Ja. Een ploeg die kampioen wil en eigenlijk moet worden (gezien alle investeringen) en nog op drie fronten om de prijzen speelt, moet halverwege het seizoen niet morrelen aan de selectie. Maar ook in De Kuip had Wöber vermoedelijk niet het verschil gemaakt. Ajax liet zich als ploeg naar de slachtbank leiden.



Dat slaat diepe wonden.

Heel diepe wonden. Ajax is vernederd door rivaal Feyenoord en haalde slechts één puntje uit de eerste twee duels na de winterstop. PSV heeft nu 5 punten voorsprong. En dan staat ook Real Madrid nog eens voor de deur.



Lees het wedstridjverloop terug in ons liveblog.