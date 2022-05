Feyenoord naar finale Conference League na gelijkspel bij Olympique Marseille

Op woensdag 25 mei is AS Roma in Tirana de tegenstander van Feyenoord, dat in 2002 de UEFA Cup won. In de finale in De Kuip werd toen Borussia Dortmund met 3-2 verslagen. AS Roma schakelde in de andere halve finale Leicester City uit.

Feyenoord-trainer Arne Slot had na de eerste wedstrijd geen reden zijn elftal te wijzigen. Cyriel Dessers, die twee keer scoorde in De Kuip, startte opnieuw centraal in de voorhoede en kreeg vanaf de flanken opnieuw steun van Reiss Nelson en Luis Sinisterra.

Olympique Marseille liet zich in Rotterdam overrompelen en stond na 20 minuten al met 2-0 achter. Dit keer lag het initiatief bij de nummer 2 van Frankrijk, maar onder grote druk kwam Feyenoord niet te staan. De formatie van Slot speelde vanuit een goede organisatie en gaf weinig kansen weg.

Payet

De enige speler die tot twee keer toe voor gevaar zorgde, was Dimitri Payet. Na een goede aanval wist verdediger Marcos Senesi een schot van de spelmaker op tijd te blokken. Halverwege de eerste helft schoot Payet de bal met links net over het doel.

Het was voor Feyenoord niet ongunstig dat Payet zich na ruim een half uur spelen moest laten vervangen. De 35-jarige aanvaller liep een blessure op toen hij met links een bal naar voren trapte. De Poolse oud-Ajacied Arkadiusz Milik verving hem.

Feyenoord nam het initiatief na het uitvallen van Payet over. Guus Til noteerde in de 39e minuut de eerste kans voor Feyenoord, maar het schot van de middenvelder werd geblokt.

Ook in de tweede helft bleef Feyenoord compact en geconcentreerd spelen. Marseille miste de creativiteit om de Rotterdammers echt te ontregelen. De mee opgekomen rechterverdediger Valentin Rongier kreeg in de 55e minuut wel een schietkans, maar Ofir Marciano kon vrij eenvoudig redden.

Naarmate het duel vorderde, nam de irritatie bij Marseille toe. Gernot Trauner zette Feyenoord in de 67e minuut bijna op voorsprong, maar de Oostenrijker schoot over.

Marseille probeerde iets van een slotoffensief te creëren, maar dat lukte nauwelijks. Feyenoord vergat in de omschakeling te profiteren.