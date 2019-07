Feyenoord laat zien hoe het niet moet

Het vertrek van directeur Jan de Jong bij Feyenoord heeft opnieuw de kwetsbaarheid van de professionele sport in Nederland aangetoond. Die is te zien aan de gemiddelde arbeidsperiode van directeuren en managers in het betaald voetbal: minder dan twee jaar, wat impliceert dat er nauwelijks beleid voor de lange termijn kan worden gevoerd.

De twintig maanden dat De Jong in Rotterdam actief is geweest passen in dit patroon. Deze gang van zaken is niet alleen de achilleshiel van het topvoetbal, maar ook van de rest van de vaderlandse sport.

Nog altijd vinden niet-specialisten dit een interessante entourage om op basis van een imposant cv tot topman bij een bond of club te worden benoemd. Daarbij zijn twee valkuilen: benoemingen via het old boys network, waardoor falende managers altijd weer aan de slag kunnen, en het gebruik van headhunters. De laatste categorie werkt volgens de regels van het normale bedrijfs­leven en heeft nauwelijks inzicht in het specifieke dna van de topsport. Met kortsluitingen tot gevolg.

De kwetsbaarheid wordt helemaal zichtbaar nu de ontwikkeling van de profsport in een stroomversnelling raakt. Ajax en Jumbo/Visma zijn goede voorbeelden van organisaties die schakelen. Inmiddels is de schaatssectie van de door de supermarktgigant opgezette organisatie druk doende om, net als de wielertak, zich onafhankelijker van de bond te maken. De conservatieve KNSB is namelijk steeds meer een remmende factor in de zich verder professionaliserende schaatswereld. Het besluit van Jumbo-ploegleider Jac Orie om een eigen jeugdopleiding te starten, is veelzeggend. Net als het klaarstomen van Sven Kramer tot technisch-directeur.

Jan de Jong stond niet sterk in de Kuip. Het buitensluiten van Jong Feyenoord voor de ­Keuken Kampioen Divisie en de afwezigheid in de Eredivisie vrouwenvoetbal waren al signalen dat het nieuwe denken niet sterk binnen de organisatie geworteld was. Inmiddels is ook in dat opzicht een gapend gat met Ajax en PSV ontstaan.

Nog fnuikender is dat twee weken voor de start van de competitie er geen nieuwe technisch directeur is aangesteld. Oud-speler Sjaak Troost neemt de honneurs waar, nadat Jordi Cruijff (Chongqing Lifan), Max Huiberts (AZ), Nico-Jan Hoogma (KNVB), Earnest Stewart (Amerikaanse voetbalbond), Joris Mathijsen (Willem II) en Ferry de Haan (Excelsior) voor de eer hebben bedankt.

De kans is groot dat Robert Eenhoorn aan deze lijst kan worden toegevoegd. De huidige directeur van AZ is favoriet om De Jong op te volgen, maar de uit te spelen troeven zijn beperkt. Naast alle hiaten op technisch gebied, zorgt ook de interne organisatie er nog altijd voor dat veel mensen en instanties binnen Feyenoord ‘mee kunnen denken’. Dat is dodelijk in een bedrijfstak waar visie, kennis van zaken en slagkracht cruciaal zijn. En onacceptabel voor de in de Amerikaanse topsport (New York Yankees) gevormde Robert Eenhoorn. Iemand die wel weet hoe het werkt.

