Feyenoord in verlenging strijdend ten onder tegen AS Roma

Feyenoord had lang uitzicht op de halve finale van de Europa League, maar kwam uiteindelijk toch tekort tegen AS Roma. Beeld ANP

De Italianen klopten de koploper van de Eredivisie vorig seizoen al in de eindstrijd van de Conference League (1-0). Feyenoord stond in de 89ste minuut met anderhalf been in de halve eindstrijd, maar de ingevallen Paulo Dybala schoot zijn ploeg alsnog naar een verlenging (2-1).

AS Roma en Feyenoord maakten er een wedstrijd van om niet snel te vergeten. Passie, strijd, theater, technische hoogstandjes en ook nog eens een verlenging. De luidruchtige fans in Stadio Olimpico vielen van de ene in de andere emotie. Scheidsrechter Antony Taylor werd ook getest. De Brit liep al na 5 minuten richting de dug-out om de klagende coach José Mourinho te berispen. En hij gaf Feyenoord geen strafschop toen Diego Llorente de bal na een carambole op een arm kreeg.

Assistent-trainer Salvatore Foti van AS Roma kreeg een rode kaart omdat hij centrumspits Santiago Giménez langs de zijlijn naar de grond trok. Na het massale opstootje dat vervolgens ontstond, werd reservedoelman Timon Wellenreuther van Feyenoord nog bestraft met geel.

AS Roma startte zonder Dybala en Tammy Abraham. Beide aanvallers vielen vorige week geblesseerd uit in De Kuip. Georginio Wijnaldum verscheen wel aan de aftrap voor de thuisploeg, maar moest zich na 21 minuten laten vervangen. Lorenzo Pellegrini en Bryan Cristante waren dicht bij de openingstreffer van AS Roma. Sebastian Szymanski was even later bijna succesvol voor Feyenoord.

Dybala

Pellegrini schoot na 10 seconden in de tweede helft op de paal. Leonardo Spinazzola trof in de 60ste minuut wel doel. De international kreeg de bal voor zijn linkervoet na een mislukte trap van Dávid Hancko. Feyenoord wankelde na die treffer. Dat zag kennelijk ook trainer Mourinho, die Dybala en Abraham liet invallen. Crystante passeerde doelman Justin Bijlow, maar die treffer werd afgekeurd vanwege een overtreding op Gernot Trauner.

Een paar minuten later telde de treffer van de ingevallen Igor Paixão wel. De Braziliaan kopte schitterend raak, na een voorzet van Szymanski. Een plek in de halve finales leek bijna binnen. Maar Dybala schoot zijn ploeg in de 89ste minuut alsnog naar een verlenging. Roger Ibañez waarschuwde Feyenoord met een kopbal op de paal. Uiteindelijk waren Stephan El Shaarawy en Pellegrini de gevierde aanvallers bij de thuisploeg: 4-1. De gefrustreerde Feyenoorder Giménez kreeg daarna nog een rode kaart omdat hij een grove overtreding maakte op Gianluca Mancini.